CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Онлайн-путеводитель «Узнай Москву» стал удобнее для пользователей

Для удобства жителей и гостей столицы мобильное приложение интерактивного онлайн-гида «Узнай Москву» модернизировали. Обновление коснулось интерфейса, системы поиска контента и аудиогида. Сейчас в проекте представлено более 250 онлайн-экскурсий, описания и фотографии 2200 исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников, биографии свыше 330 известных горожан разных лет. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«У пользователей приложения “Узнай Москву” появилось еще больше опций для планирования прогулок по столице и изучения ее истории. Одно из главных нововведений — возможность слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона. Обновлены и функции поиска — добавлены всплывающие подсказки и фильтры», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

При вводе запроса в поисковую строку система предлагает подсказки: уже по первым буквам напечатанного слова она найдет несколько возможных результатов. Кроме того, теперь можно задать радиус от одного до 50 км от текущей точки нахождения, поставить фильтр по районам, виду экскурсий (тематические, авторские, велосипедные и другие), наличию мультимедиа (видео, аудиогида, панорамы).

Переключаться между разделами стало проще благодаря новой кнопке, расположенной по центру нижней панели меню. При нажатии на нее пользователь видит все варианты и выбирает нужный — «Музеи», «Здания», «Места», «Маршруты», «Квизы», «Памятники», «Личности».

В обновленной версии добавлено описание каждого маршрута с указанием основных остановок и времени, которое он займет. Сэкономить заряд устройств позволит переключение на темный режим работы дисплея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился новый класс отечественного ПО

В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы

Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку

Мир перевернулся. Microsoft призвала не покупать компьютеры с Windows

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще