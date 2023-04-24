Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ»

Состоялась презентация сервиса «Курьерика» для управления собственной доставкой последней мили. Сервис разрабатывается совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ компании BSL, предназначен для автоматизации собственной курьерской службы и интеграции внешних исполнителей. «Курьерика» позволяет задать единые стандарты работы курьеров, планирования доставок и отчетности.

Сервис «Курьерика» представлен в двух вариантах: «коробочное» (on-premise) решение с возможностью кастомизации или «облачный» (SaaS) продукт, ориентированный, в первую очередь, на предприятия малого и среднего бизнеса. «Курьерика» состоит из мобильного приложения курьера и веб-интерфейса логиста. В основу нового сервиса положена логистическая платформа доставки (разработка BSL), которая уже несколько лет используется рядом крупных компаний России.

«Заказ с доставкой стал новой потребительской привычкой после пандемии, а вопрос автоматизации последней мили актуален не только для крупного бизнеса, но и предприятий малого и среднего бизнеса. Организация собственных курьеров помогает оптимизировать бюджеты и улучшать качество доставки», – сказал СЕО ООО «1С-БСЛ» Сергей Костин.