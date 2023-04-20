ИТ-компания НТЦ ИТ РОСА выводит на рынок новый продукт для управления виртуальной средой

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА сообщает о выходе нового продукта - платформы «Менеджер ресурсов». ИТ-инфраструктура любой организации представляет собой сложный организм, который требует много ресурсов и решения множества задач, таких как мониторинг производительности, оптимизация расходов, поддержание высоких стандартов безопасности и обслуживания.«Менеджер ресурсов» повышает эффективность ИТ-инфраструктуры организаций разного масштаба и снижает затраты. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Платформа для управления гибридной инфраструктурой

«Менеджер ресурсов» – это платформа для управления гибридной инфраструктурой на всех этапах жизненного цикла ВМ. Она предоставляет единое управление и поддержку различных виртуальных, облачных и контейнерных сред.

«Менеджер ресурсов»

Платформа «Менеджер ресурсов» позволяет легко организовать управление виртуальной средой на основе политик, автоматизировать рутинные операции и делегировать задачи управления ИТ сервисами. Администраторы получают исчерпывающую информацию о конфигурациях ВМ, виртуальном оборудовании, производительности, загрузке, использованных ресурсах и событиях в контексте связей и зависимостей.

Оптимизация расходов

Для оптимизации расходов на инфраструктуру, «Менеджер ресурсов» предлагает развитые средства планирования мощностями, инструменты отслеживания трендов и механизмы оповещения. На основании данных о конфигурациях, изменениях, событиях, статистики производительности и загрузке, «Менеджер ресурсов» дает рекомендации по более эффективному использованию корпоративной инфраструктуры и снижает расходы на оборудование и управление.

Возможности платформы «Менеджер ресурсов»

Единый набор функций управления для: платформ виртуализации (ROSA Virtualization, VMware vSphere и Microsoft Hyper-V); платформ частного облака на основе OpenStack; публичных облачных платформ (Yandex.Cloud); контейнерных платформ на основе Kubernetes; программно-определяемые сетевые среды.

Интеграция с Ansible для автоматизации технологических процессов. Управление жизненным циклом: выделение ресурсов, эксплуатация, остановка сервиса и освобождение ресурсов.

Оперативное управление: запуск, остановка, изменение и масштабирование развернутых сервисов. Режим multi-tenancy — пользователи могут раздельно использовать среду виртуализации без потери конфиденциальности.

Квотирование ресурсов, мониторинг использования и расчет финансовых затрат. Отображение взаимосвязей на всех уровнях инфраcтруктуры, от контейнеров до физических систем и сетей.

Отслеживание тенденций об использовании ресурсов для оптимизации затрат. Аудит конфигураций ВМ.

Оповещения о нарушениях политик с автоматическим исправлением. Журналы изменений и аудита - записываются все действия.

Форматы отчетов: PDF, XLS, HTML, CSV

С платформой «Менеджер ресурсов» ИТ-отделы смогут контролировать и администрировать свою инфраструктуру, повысить время безотказной работы и сократить простои, обеспечить соответствие нормативным требованиям и сократить расходы на ИТ-инфраструктуру и обслуживание.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа Центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.