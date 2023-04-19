«Яндекс» открыл центр робототехники

«Яндекс» открыл центр робототехники для тестирования собственных складских роботов «Маркета». Появление такого центра позволит «Маркету» оперативно тестировать прототипы, проверяя рабочие гипотезы, а также быстрее собирать и внедрять в работу складов новых промышленных роботов. В результате это сократит расходы маркетплейса на хранение товаров на складах и увеличит эффективность его логистики. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Центр робототехники станет хабом для работы соответствующего подразделения маркетплейса, которое насчитывает уже почти 50 человек (на старте было восемь человек). Отдельное пространство спланировано с учетом задач и потребностей команды.

В центре площадью 1700 кв м есть тестовый полигон, имитирующий складской объект с металлической конструкцией из стеллажей весом 17 тонн. Кроме того, на тестовом полигоне выделены зоны, где складских роботов конструируют, собирают и проводят отладку. В мае 2023 г. «Маркет» планирует провести официальное открытие центра и пригласить туда гостей, интересующихся робототехникой, на встречу с командой.

Ранее тестирование роботов происходило в крупнейшем логистическом объекте «Маркета» в подмосковном Софьине. Оба представленных на данный момент робота инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus участвуют в стандартных операционных процессах комплекса.

«Яндекс маркет» рассказал о планах развивать робототехнику, внедрять роботов в работу складов и представил первого робота-инвентаризатора в августе 2022 г. В декабре 2022 г. в рамках ежегодной конференции YaC 2022 маркетплейс показал нового робота транспортировщика. Команда «Маркета» полностью спроектировала и собрала обоих роботов, они работают на программном обеспечении «Яндекса». Теперь эти роботы помогают ускорить складские процессы, освобождают людей от монотонных дел и дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами на складе.

Команда «Маркета» полностью спроектировала и собрала обоих роботов, они работают на программном обеспечении «Яндекса». Теперь эти роботы помогают ускорить складские процессы, освобождают людей от монотонных дел и дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами на складе

Общая площадь складской инфраструктуры «Яндекс маркета» превышает 300 тыс. квадратных метров - включая логистические комплексы в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.