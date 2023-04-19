Directum представляет решение для интеллектуальной обработки входящих первичных документов

Сотрудникам больше не нужно вручную заносить «первичку» в систему. Рутину можно передать искусственному интеллекту (ИИ), встроенному в Directum RX. Специальное решение помогает бухгалтеру обрабатывать первичные документы и сводит к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В России более 52% крупных компаний используют технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Спрос на «умных помощников» растет и в бухгалтерской среде, поэтому компания Directum выпустила решение «Интеллектуальная обработка первичных документов от поставщиков».

Что делают интеллектуальные механизмы в составе Directum RX: распознают комплекты ПУД, классифицируют и делят их по видам; извлекают реквизиты, создают и заполняют ими электронную карточку документа; подбирают соответствующий договор и заказ по поставке; сопоставляют наименования товаров из документа с позициями заказа или справочником номенклатур из ERP-системы; проводят арифметические и перекрестные проверки цен, количества, сумм и НДС по документу; синхронизируют оцифрованные данные между системами компании.

Комплекты ПУД могут поступать от поставщика в бумажном виде, через электронную почту или напрямую из сервисов ЭДО. После ИИ-обработки бухгалтер получает задание в Directum RX на верификацию документов. Он проверяет корректность распознавания, а система подсказывает, в каких полях обнаружены расхождения или ошибки, и подсвечивает их цветом.

«Решение подходит организациям с большим потоком входящих документов — от 3000. в месяц. Благодаря сервисам интеллектуальной обработки сотрудник тратит в семь раз меньше времени на занесение в систему одного комплекта документов. В результате увеличивается производительность отдела и выполняются KPI», – сказал Евгений Кузнецов, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Благодаря встроенным инструментам интеграции можно настроить взаимодействие Directum RX с ERP («1С», SAP, «Галактика», Dynamics AX и др.). В учетную систему будет передаваться уже распознанная и верифицированная информация. Сотрудники работают в режиме одного окна: кладовщик принимает товар, а бухгалтер проводит документы в привычном интерфейсе учетной системы.

Качественное извлечение фактов доступно для 20 видов документов. При необходимости можно самостоятельно дообучить ИИ-механизмы классификации и распознаванию других видов документов.

«Интеллектуальная обработка первичных документов от поставщиков» доступна в рамках поставки Directum RX Intelligence, может использоваться неограниченным числом сотрудников и обрабатывать любое количество ПУД. Возможна доработка решения под бизнес-потребности и ИТ-ландшафт заказчика.