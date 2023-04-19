Cloud и «Норбит» заключили партнерское соглашение

Cloud (ООО «Облачные технологии») и «Норбит» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве, в рамках которого компании будут поддерживать цифровые проекты российских клиентов и их миграцию на отечественные облачные платформы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Партнерство с Cloud поможет клиентам «Норбит» оперативно решать комплексные задачи, связанные с переходом в облака — им будут доступны более 50 облачных сервисов корпоративного уровня. В частности, заказчики смогут формировать оптимальный план миграции, снижать сопутствующие издержки, потреблять и масштабировать облачные ресурсы с максимальной пользой для бизнеса.

Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud: «Российские компании во всех отраслях и индустриях все чаще делают облака главным фокусом своих ИТ-стратегий. Им требуется техническая и экспертная поддержка, чтобы реализовать весь потенциал высокопроизводительных облачных систем. В синергии с «Норбит» мы сможем обеспечить их всем необходимым и предложить оптимальные условия для эффективного управления данными и ресурсами».

Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит»: «Наши клиенты сейчас нуждаются в мощной и надежной облачной инфраструктуре не только для сохранения стабильности бизнеса, но и для гарантированного роста в будущем. При сопровождении экспертной команды «Норбит», опираясь на сервисы и продукты Cloud, заказчики смогут без каких-либо ограничений трансформировать ИТ-ландшафт, быстро внедрять инновации и все это при оптимальном расходовании бюджета».

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Компания Cloud – облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS для физлиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. Предлагает 60+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.