К госзакупкам на «Портале поставщиков» Москвы присоединился 40-й регион

Пензенская область стала сороковым регионом, госучреждения которого могут проводить закупки товаров, работ и услуг малого объема через столичный «Портал поставщиков». Соответствующее соглашение подписано с руководством субъекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 лет столичный «Портал поставщиков» стал универсальной площадкой для проведения закупок малого объема. Ресурс способствует повышению экономической эффективности таких закупок, развитию открытости и прозрачности процедур, увеличению спроса на товары российских производителей. Сегодня любой регион может заключить соглашение с Москвой и подключиться к системе, в которой работают поставщики со всей страны. Пензенская область стала 40-м субъектом России, государственные и муниципальные заказчики которого проводят закупки товаров, работ и услуг на «Портале». В настоящее время площадка обеспечивает потребности 55,1 тыс. заказчиков из разных регионов. Ежедневно на ресурсе заключается 1500 контрактов, а каталог предлагаемой продукции превышает два миллиона уникальных наименований», – сказал заместитель мэра.

С руководством Пензенской области подписано соглашение о сотрудничестве при закупках товаров, работ и услуг в электронной форме на «Портале поставщиков». Теперь в регионе запустят пилотный проект и проведут обучение работе на ресурсе для специалистов по закупкам.

«Поставщики из Пензенской области активно подключаются к «Порталу». Уже сейчас на площадке зарегистрировано около 850 предпринимателей из этого региона. Всего в системе работает 300 тыс. поставщиков, большинство из них – представители малого и среднего бизнеса. При размещении заказа в системе все они смогут принять участие в закупке и предложить свои товары, работы и услуги заказчику», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Для заказчиков Пензенской области закупки будут проводить через интеграцию с региональной информационной системой «БФТ. закупки». То есть при размещении заказа в БФТ он одновременно будет отображаться и на «Портале поставщиков», а зарегистрированные поставщики смогут предложить свои товары, работы и услуги.

«Государственные и муниципальные заказчики из 40 регионов могут приобретать на «Портале» необходимую продукцию, работая в региональных информационных системах для ведения закупочной деятельности через универсальный интеграционный шлюз, соединяющий электронные платформы, или непосредственно в личном кабинете «Портала поставщиков». Для региональных пользователей на «Портале» реализована возможность проведения совместных закупок, подборки предложений по местонахождению поставщика, а также все остальные цифровые сервисы платформы, включая создание сайта-визитки, где можно разместить региональные нормативно-правовые акты и актуальную информацию по региону», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

Работа на площадке позволяет государственным и муниципальным заказчикам расширять географию поставщиков. По итогам 2022 г. около 30% контрактов заключено на «Портале» с исполнителями из других регионов. Чтобы они могли оценить перспективность участия в закупке и затраты на доставку, обеспечить своевременную и надежную поставку продукции, на ресурсе действует логистический сервис, который не только позволяет просчитать предварительную стоимость отгрузки товаров, но и заключить договор с подходящей логистической компанией.

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«Портал поставщиков» работает с 2013 г. Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты рассказывают и обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи с пользователями, собирают предложения по доработке функциональных возможностей и технических проблем. В настоящее время представительства работают в 30 регионах. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на «Портале поставщиков».