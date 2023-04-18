«Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности программного продукта «Взаимодействие с БКИ», входящего в состав платформы развития Digital Q.UP (до ноября 2022 г. – Digital Q.Omnichannel), и перевела его на микросервисную архитектуру. Продукт предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, получения данных о кредитных историях (КИ) и другой информации о действующих и потенциальных клиентах банка. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Взаимодействие с БКИ» обеспечивает обмен данными с сервисом Credit Registry – единой точкой доступа к бюро кредитных историй и всем внешним источникам, информация из которых нужна для принятия решений о выдаче кредита или оценке контрагента.

«Взаимодействие с БКИ» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Он может быть встроен в любой ИТ-ландшафт банка и посредством открытых API интегрирован с теми ИТ-решениями, где необходимо получение информации о клиентах. Это могут быть «Кредитный конвейер», «Система принятия решений» и другие продукты как от «Диасофт», так и от сторонних разработчиков. Благодаря микросервисной архитектуре продукт обладает высокой производительностью и возможностями масштабирования.

Основные возможности продукта

Получение информации о кредитных историях через сервисы Credit Registry от НБКИ, ОКБ, БКИ «Скоринг бюро» (ранее – «Эквифакс»). Получение через Credit Registry единого сводного отчета, где содержится агрегированная информация о КИ заемщика из нескольких источников.

Получение данных о клиентах из следующих источников: «National Hunter» (сервис ОКБ для выявления мошеннических действий), ФМС (проверка по списку недействительных паспортов), «Кронос-Информ» (МБКИ), СПАРК, БИАС, ВымпелКом, МегаФон, Mail.ru, а также информации о банкротствах и об исполнительном производстве в отношении клиентов.

Сбор и отправка данных о кредитных заявках в БКИ через Credit Registry в соответствии с требованиями Федеральных законов № 218-ФЗ «О кредитных историях» и № 3465-У «О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории».

Отправка данных в сервис ОКБ «National Hunter» через Credit Registry. Настройка правил категоризации КИ, присвоение категорий КИ в соответствии с бизнес-правилами. Логирование всех запросов и ответов в системе.

Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Требования законодательства к порядку и формату обмена кредитными историями между финансовыми организациями и БКИ регулярно изменяются. Мы заранее поддерживаем все нововведения в продукте «Взаимодействие с БКИ». К тому моменту, когда обновления появляются в сервисе Credit Registry, новые функции продукта от «Диасофт» уже протестированы и готовы к использованию. Таким образом, банкам не приходится самостоятельно следить за всеми изменениями и тратить ресурсы на их самостоятельную реализацию. Кроме того, мы постоянно расширяем перечень источников, из которых продукт позволяет получать данные».