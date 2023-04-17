Списать не получится. В Пермском Политехе создали обучающее мобильное приложение для студентов

Существует множество программных продуктов для проверки знаний студентов. Однако большинство из них обладают таким существенным недостатком, как возможность ученикам находить правильный ответ методом «тыка», в результате чего преподаватель не может в полной мере оценить закрепленные знания. Разработчики Пермского Политеха создали мобильное приложение, которое позволяет быстро формировать, настраивать и проводить тесты, получать оперативный доступ к результатам тестирования, а также помогает преподавателям контролировать успехи ученика в изучении теоретического материала. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Работа представлена в сборнике конференции Russian conference on mathematical modelling in natural sciences. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

В созданном политехниками приложении у педагога есть возможность создавать задания закрытого типа с выбором только одного или нескольких правильных ответов, а также задания на установление правильной последовательности. Такие типы заданий удобно использовать для оперативного контроля знаний у операторов технологических установок при обучении на компьютерных тренажерах.

Уникальностью алгоритма, лежащего в основе разработки, является вычисление набора параметров с целью автоматического формирования индивидуальной последовательности тестовых заданий каждому обучаемому и снижения вероятности прохождения теста методом «угадывания». В настройках приложения предусмотрена также установка преподавателем значений необходимых параметров, традиционно используемых в системах контроля знаний, например, время на решение теста в целом и отдельного задания, оценки по разным шкалам (например, сдано/не успешно, 5-балльная, 100-балльная).

«Комбинация вышеперечисленных параметров обеспечивает преимущество рассматриваемого мобильного приложения, поскольку его применение в учебном процессе позволяет сократить количество повторений одних и тех же заданий при последовательных попытках студента сдать определенный тест, подобрать индивидуально оптимальное число заданий для теста каждому студенту, – сказал один из разработчиков, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Иван Полевщиков.

По словам ученых, после тестирования прототипа мобильного приложения, его будут использовать для обучения и переподготовки операторов перегрузочных машин и других технологических установок в образовательных организациях и непосредственно на предприятиях. Тем не менее приложение можно с легкостью адаптировать под другие образовательные направления. В развитии данной разработки принимают участие ученые Пермского Политеха и Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского.

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Пермский Политех стал обладателем гранта «Приоритет 2030» в 2021 г. Его размер составил 100 млн руб. «Приоритет 2030» является программой государственной поддержки и развития высших учебных заведений. Ее цель — формирование к 2030 г. в России более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Всего комиссия Минобрнауки России включила в программу «Приоритет 2030» 106 вузов из 49 городов страны, из них 60 % — региональные университеты.