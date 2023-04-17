МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и электросетевая компания ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации передачи данных NIDD (Non-IP data delivery), которая позволит сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления электроэнергии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тестирование передачи данных с приборов учета электроэнергии в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) проводилось на площадке «Россети Сибирь» в рамках рабочей группы, в которую также входят производители приборов учета и сопутствующего оборудования - ООО «Завод НАРТИС», АО ГК «Системы и технологии», ООО «Лартех», АО «Энергомера», ООО «НПК» «Инкотекс», ООО «РЕД БИС».

Технология оптимизации передачи данных Non-IP Data Delivery (NIDD) позволяет отказаться от поддержки стека протоколов IP на сети NB-IoT, что сокращает время нахождения устройств в активном состоянии, обеспечивает обслуживание большего количества оборудования в одной локации и улучшает энергоэффективность. NIDD также обеспечивает повышенную информационную безопасность: коммуникация с устройством возможна только через специальный узел на сети МТС - Service Capability Exposure Function (SCEF), такая архитектура значительно снижает вероятность взлома устройства.

Использование режима NIDD максимально упрощает настройку приборов учета, так как исключается необходимость вносить параметры сервера (IP и порт) в модем прибора учета. В результате не требуется индивидуальная пуско-наладка при первичной установке прибора, что значительно упрощает и сокращает запуск автоматизированной системы.

«Современный стандарт мобильной передачи данных NB-IoT в приборах учета дает возможность компаниям обеспечить гарантированный сбор показаний в любой точке России благодаря широкому покрытию сети МТС. А использование преимуществ технологии NIDD обеспечивает работу приборов из труднодоступных мест при высокой концентрации оборудования в одной локации, а также позволяет организовать групповую доставку данных. Мы рассчитываем, что после стандартизации решения его функционал может быть широко востребован организациями и компаниями в сфере энергетики, ТЭК, ЖКХ и промышленности», – сказал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

«Данное решение демонстрирует отличную оптимизацию, позволяющую энергокомпаниям усовершенствовать процесс мониторинга поставок электроэнергии потребителям и сократить затраты на поддержание работы всей системы. Технология NIDD обеспечивает высокую степень безопасности и позволяет снизить нагрузку на сеть. Для стандартизации передаваемых параметров в рамках рабочей группы разрабатывается расширение специального профиля СПОДЭС, который учитывает все регуляторные требования и особенности передачи данных в сети NB-IoT по технологии NIDD. Для стандартизации новой технологии рабочая группа также планирует провести до конца 2023 г. пилотный проект с использованием протокола СПОДЭС», – отметил директор по информационным технологиям – начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин.

Протестированное решение полностью соответствует требованиям Постановления Правительства России № 890 от 19.06.2020 к обмену данными между прибором учета электрической энергии и самой системой интеллектуального учета. До выпуска стандартизированного протокола СПОДЭС-Lite для сети NB-IoT/NIDD тестирование будет продолжаться с использованием проприетарных протоколов передачи данных с приборов учета.

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NB-IoT — энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function) в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что повышает безопасность передаваемых данных. МТС развернула сеть NB-IoT в России во всех регионах присутствия.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.