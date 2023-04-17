Фонд «Сколково» и «Инфосистемы джет» продлевают отбор участников в акселераторе Safety Digital Tech

Фонд «Сколково» и «Инфосистемы джет» продлевают этап отбора участников в акселерационной программе по поиску и развитию цифровых решений для производственной безопасности. Заявки на участие можно отправить до 28 апреля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Программа предназначена для компаний и команд на любых стадиях развития — от прототипов (MVP) до коммерчески успешных решений. Она направлена на апробацию продуктов на площадках лидеров рынка, а также их размещение в «Цифровой лаборатории охраны труда», открытой «Инфосистемы джет» совместно с Минтрудом в «Сколково».

Организаторы ищут новые таланты, увлеченные созданием перспективных технологий в области производственной безопасности. В экспертное жюри входят представители «УК «Полюс», АИМ менеджмент, «Воскресенские минеральные удобрения» («Уралхим»), «Т плюс», «КИНЕФ» («Сургутнефтегаз»), «РЖД», «РОСПАН интернешнл» («Роснефть»), «Трубная металлургическая компания» и др.

В рамках конкурса будут выбраны семь команд-финалистов для очной питч-сессии с представителями крупных промышленных предприятий. Три победителя смогут выступить на сессии с заказчиками и Минтрудом России на Всероссийской неделе охраны труда 2023, получить грант на доработку и пилотирование решения в размере до 7 млн руб., а также представить свои продукты на стендах «Сколково» и ИТ-компании «Инфосистемы джет».

Среди ключевых направлений программы: управление бизнес-процессами производственной безопасности; управление подрядными организациями и внештатными сотрудниками; дистанционное и интерактивное обучение, повышение квалификации сотрудников, проверка их знаний и проведение инструктажей; безопасное управление транспортными средствами; превентивная медицина и охрана здоровья; видеоаналитика для контроля производственной безопасности; геопозиционирование персонала, контроль нахождения в опасных зонах; управление профессиональными рисками; умные средства индивидуальной защиты; предиктивная аналитика на основе ИИ; системы анализа газовоздушной среды.

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 2000 сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews 2022 г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022 г.) Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.