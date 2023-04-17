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«Диасофт» обеспечила работу продуктов для автоматизации банков на СУБД собственной разработки

«Диасофт» начала выпускать версии продуктов, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с поддержкой работы на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Особенностью выпуска продуктов является автоматическая конвертация исходного кода, которая включена в процесс сборки программных продуктов (pipeline). Это позволяет получить одновременно две версии продуктов с единым исходным кодом: в синтаксисе MS SQL и синтаксисе PostgreSQL, которые одинаково успешно проходят функциональные тесты.

Для минимизации количества ошибок, которые могут возникнуть в связи с особенностями PostgreSQL, специалистами компании «Диасофт» был доработан и встроен в pipeline сборки продуктов инспектор кода, выявляющий некорректные с точки зрения конвертации синтаксические конструкции и их последовательности.

Преобразование кода из синтаксиса MS SQL в синтаксис PostgreSQL обеспечивает конвертер, разработанный специалистами «Диасофт». Он не меняет прикладную бизнес-логику работы продуктов и состав данных, которыми они оперируют, что минимизирует количество возможных ошибок при использовании программных продуктов. Также конвертер кода может быть использован для адаптации собственных разработок банка для поддержки PostgreSQL.

Теперь продукты для автоматизации банков, входящие в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), интегрированы с компонентом PostgreDB импортонезависимой СУБД – инфраструктурной платформы Digital Q.DataBase. В основе компонента – open source решение PostgreSQL, которое компания «Диасофт» взяла под ответственное владение и существенно доработала для обеспечения корректной и эффективной работы продуктов для комплексной автоматизации банков в синтаксисе PostgreSQL. Платформа Digital Q.DataBase входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.

В настоящее время проводится нагрузочное тестирование работы продуктов для комплексной автоматизации банков на Digital Q.DataBase.

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