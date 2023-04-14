ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными

ВТБ, CNews и «Сколково» объявили победителей Общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2023. Отмечены лучшие проекты в госсекторе, бизнесе и образовании. Церемония награждения победителей состоялась в рамках конференции Data Fusion 2023.

Премия Data Fusion Awards присуждается за достижения в области развития тренда Data Fusion, реализацию успешных кросс-отраслевых проектов по анализу больших данных с использованием алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие соответствующих open source-решений и образовательных инициатив для подготовки специалистов. Жюри, состоящее из признанных экспертов в области работы с данными, представителей крупного бизнеса и государственных структур, выбрали восемь лучших проектов, получивших премии в четырех основных номинациях:

Data Fusion в госсекторе

Проект «Честный знак» Центра развития перспективных технологий

Data Fusion в бизнесе

Монетизация данных: проект «Ангелина», «Северсталь диджитал»

Прорыв года: проект «Высоконагруженные сервисы предоставления аналитики для сотрудников и клиентов», X5 Group

Технологии Data Fusion

Трендсеттер: проект «Антисон» ИТ-компании «КСОР»

Аналитика как сервис: проект Stable ID для Programmatic DOOH «ГПМ дата»

Вклад в развитие open source: проект Middleware-решение для работы с данными Tarantool VK

Data Fusion в образовании

Образовательная инициатива года: магистерская программа ВШЭ и «Сколтеха» «Математика машинного обучения» НИУ ВШЭ, Сколковский институт науки и технологий

Обучение работе с данными бизнес-пользователей: система развития практических компетенций сотрудников по аналитике и управлению данными «Газпром нефть»

Помимо основных номинаций были учреждены специальные, победители которых также получили награды:

Гран-при ВТБ

Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion: проект применения ИИ для задач анализа финансовых и неструктурированных данных, «Московская биржа» и «Интерфакс»

Партнерство в области науки и исследований: проект создания инновационных решений в области технологий безопасной передачи данных и искусственного интеллекта, МФТИ

Спецноминация Фонда «Сколково» — Data Fusion Stars

Победитель: проект «Geometa — умное управление городами на основе данных, компания «Джемс девелопмент»

Второе место: проект «Focus — система поддержки принятия решений для торговых центров, компания «Фокус технологии»

Третье место: проект технологической платформы для анализа спутниковой и аэрофотосъемки с помощью ИИ, компания «СР дата»

«Свою роль ВТБ видит в популяризации подхода Data Fusion, расширении круга единомышленников и партнеров, создании комфортных и выгодных условий для совместной работы. Очень приятно, что с каждым годом их становится все больше, — прокомментировал результаты награждения Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ. — Обладая значительным опытом работы с большими данными в финансовом секторе, мы стремимся привлечь к дискуссии специалистов из самых разных отраслей, чтобы обменяться знаниями, обсудить насущные проблемы и возможности кросс-индустриального взаимодействия. Именно здесь, на стыке технологий, подходов и идей, образуется синергетический эффект, необходимый для создания новых возможностей и дальнейшего качественного развития».

«Многообразие заявок в этом году наглядно продемонстрировало ключевые тенденции отрасли на сегодняшний день: все более глубокое проникновение технологий искусственного интеллекта в самые разные отрасли экономики, стремление к технологическому суверенитету в работе с данными и демократизация ИИ, — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews. — Премия была учреждена в 2021 г. и заметно набирает обороты. Растет число заявок на конкурс и расширяется круг экспертов, которые их оценивают. Далеко не каждый конкурс может похвастаться столь представительным жюри, и это, безусловно, добавляет веса премии».

«Второй год мы вручаем награды не только крупным корпорациям, государственным структурам и образовательным учреждениям, но и малым технологическим компаниям — стартапам. В прошлом году были выбраны три компании, и по сей день добивающиеся значительных успехов. Например, компания «К-скай», занявшая первое место, вошла в топ Healtthech компаний по версии Rusbase и в десятку лучших практик внедрения ИИ в здравоохранении по версии АНО «Цифровая экономика», а также стала победителем премии Data Awards 2022. На текущий момент Фонд «Сколково» насчитывает порядка 100 компаний-резидентов, занимающихся Data Fusion. ИИ и обработка данных стремительно набирают обороты, и мы уверены, что число таких компаний будет только расти, а мы в свою очередь поддержим их грантами и конкурсами такими как Data Fusion Awards», — говорит Павел Новиков, исполнительный директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково».

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Data Fusion 2023 — ежегодная международная конференция по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта, которая объединяет представителей бизнеса, государства, ученых, экспертов, студентов и энтузиастов для обсуждения прикладных вопросов в области data science. Подход Data Fusion подразумевает объединение данных, слияние алгоритмов машинного обучения, а также синергию процессов для получения принципиально новых возможностей анализа данных.