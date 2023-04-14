Электронные чеки выбирают 29% россиян

В магазинах россияне все чаще пользуются услугой отправки себе электронного чека. Этой возможностью в марте 2023 года воспользовались 28,7% покупателей, что на 7 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Примечательно, что 86% из них клиенты получали на электронную почту, а 14% — на собственный телефон. Такие данные получил АТОЛ в ходе исследования формирования чеков через ПО Frontol.

По-прежнему основная часть россиян (71,3%) пользуются бумажными чеками для фиксации сделок купли-продажи товаров и услуг. Это более понятно и удобно потребителю, так как, например, это позволяет сверить сумму покупки, не отходя от кассы. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

85% чеков содержат от одной до пяти позиций. Одну строку в документе содержат более трети чеков (36%), две — 22%, три — 13%, четыре и пять — 8% и 6% соответственно. 4% чеков выбивались с шестью позициями, 3% — с семью, 2% — с восемью. Максимальное количество позиций в чеке в марте 2023 года — 811.

Для оплаты товаров и услуг 59% россиян использовали безналичную оплату, а наличными рассчитывались 41%.

Всего в рамках исследования проанализировано почти 200 млн чеков.

Юлия Русинова, директор центра компетенций по цифровой экономике и GR АТОЛ: «Хотелось бы верить, что указанные выше 29% покупателей изъявляют собственное желание получать электронные чеки, так как в последнее время был заметен тренд о самовольном переключении покупателей на электронные чеки торговыми объектами. Со своей стороны не можем не отметить, что данная инициатива противоречит нормам 54-ФЗ. Волеизъявление покупателя должно учитываться и выбор всегда должен оставаться именно за тем, кто расстается со своими деньгами. Поэтому обращаем внимание, что получить бумажный чек имеет право каждый клиент, оплативший товар или услугу. Помните, что электронный чек или его распечатка покупателем имеют ту же юридическую силу, как и бумажный. По нему потребитель может сделать возврат, а также оформить налоговый вычет».

***

АТОЛ (сокр. от «Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 21 г. АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ онлайн».

Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.