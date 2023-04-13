Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования

«БФТ-холдинг» завершил проект по модернизации автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голосования, а также смогут получать результаты заявлений, оформленных на портале «Госуслуг», в бумажном виде. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Проект по модернизации АИС МФЦ Владимирской области реализован с целью повышения качества и сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе. По его итогам «БФТ-холдинг» обеспечил взаимодействие АИС МФЦ с новыми видами сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Первой частью модернизации системы стало расширение взаимодействия между АИС МФЦ и информационной системой ЦИК России. Жители региона ранее уже могли подавать заявление через МФЦ, чтобы проголосовать на выборах из любой точки России. В новой версии информационной системы ЦИК России появились расширенные возможности для управления этой процедурой. Так, для пользователей открылась опция подачи заявления на дистанционное электронное голосование, чтобы проголосовать через Интернет и не приходить на избирательный участок. Также появилась возможность отменить ранее поданное заявление о голосовании на другом участке, если житель передумал уезжать в день выборов. В ходе проекта специалисты «БФТ-холдинга» обеспечили поддержку обеих возможностей при обращении заявителя в МФЦ. Новые возможности позитивно скажутся на явке на избирательные участки в день голосования, а жители региона смогут принимать участие в выборах из любой точки России – как напрямую придя на удобный участок, так и удаленно.

Второй частью проекта по модернизации АИС МФЦ стала интеграция с новым видом сведений «Получение результатов оказания услуги от ЕПГУ». Ранее жители Владимирской области при оформлении заявления через портал «Госуслуг» могли получать результаты только в электронном виде, однако возникали ситуации, при которых заявителю требовался результат получения услуг еще и «на бумаге». Для этого заявителю нужно было обратиться в орган госвласти в часы его работы. Теперь заверенные результаты в бумажном виде можно будет получить в любом удобном офисе МФЦ.

«Модернизация АИС МФЦ Владимирской области – один из проектов по цифровой трансформации нашего региона. Мы стремимся сделать систему еще удобнее для граждан, поэтому реализация новых процессов оказания услуг и взаимодействия между МФЦ и ЦИК стала очередным этапом ее развития. Мы продолжим развивать АИС МФЦ и добавлять в нее новые функциональные возможности, чтобы у жителей области был быстрый доступ к услугам и только положительный опыт взаимодействия с МФЦ», – сказал заместитель директора ГБУ «МФЦ Владимирской области» Егор Адулов.

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.