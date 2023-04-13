«Окуляр ГОСТ» теперь совместим с операционными системами РОСА

В рамках технологического сотрудничества компании НТЦ ИТ РОСА и «Лаборатория 50» успешно протестировали и подтвердили совместимость приложения «Окуляр ГОСТ» для работы с документами в формате PDF с операционной системой РОСА «Хром» и свободно распространяемым дистрибутивом ROSA Fresh.

«Окуляр ГОСТ» – это свободное приложение аналог, Adobe Acrobat, созданное компанией «Лаборатория 50» для российских пользователей, использующих для работы документы в формате PDF.

Одной из главных особенностей программы является поддержка стандарта ГОСТ Р 34.10-2012 и возможность заполнения PDF-форм кириллицей. Также присутствует функция пакетной подписи документов PDF и графический интерфейс электронной подписи. Не забыли и про встраиваемую ЭП в формате CadES простой и усовершенствованной подписи CAdES-X Long Type 1.

Сферы применения: юридически значимый обмен документам с использованием КЭП (63-ФЗ); для обмена данными кредитных организации с Банком России; для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование; гражданам и организациям для подачи исков в суд в электронном виде; государственными учреждениям для внутреннего и внешнего ЭДО; кадастровым инженерам, оценщикам для отправки документов в Росреестр.

«Окуляр ГОСТ» зарегистрирован в реестре отечественного ПО (№14385). Решение поддерживает встраиваемый формат электронной подписи CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «Криптопро»).

РОСА «Хром» – операционная система создана на базе собственного репозитория Платформа 2021.1. ОС обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, который делает ее доступной для широкого круга пользователей.

Преимущества ОС РОСА «Хром» включают в себя: большой репозиторий с более чем 30 тыс. пакетов и библиотек, что обеспечивает высокую гибкость и настраиваемость системы под различные задачи; собственная среда сборки, позволяющая легко создавать и управлять собственными пакетами; безопасность и защита данных, благодаря использованию современных технологий шифрования и автоматического обновления системы; поддержка широкого спектра аппаратного обеспечения, в том числе архитектуры x86 и ARM, что делает ее универсальной и масштабируемой; активное сообщество пользователей и разработчиков, что обеспечивает быстрое решение проблем и развитие операционной системы в соответствии с потребностями пользователей.