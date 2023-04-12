Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о реализации проекта мониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. К началу пожароопасного сезона, который стартует 14 апреля 2023 г., МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории всех 16 районов Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мониторинг в регионе ведется с 26 точек. Видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС высотой более 70 метров. Теперь специалисты «Владлесхоза» могут удаленно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой в районах с большими лесными массивами.

Система видеомониторинга позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 35 километров. Каждая камера имеет угол обзора 360° и разрешение 4К. Устройства смонтированы на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности.

Система видеонаблюдения обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, далее по информации, полученной с камеры, с точностью 150 метров определяется местоположение очага пожара, которое наносится на карту и о пожаре мгновенно информируются соответствующие службы — диспетчерский центр, лесничества, МЧС. Операторы и руководители видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

«Данный проект – яркий пример того, что развитие телекоммуникаций несет важную природоохранную функцию. Мы не просто строим новые базовые станции, увеличивая площадь покрытия сети, мы предоставляем свою инфраструктуру для социально важных проектов. Противопожарные цифровые решения реализованы во многих «горящих» регионах России, чтобы сохранить наши леса. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить лесные пожары, которые возникают в результате как рукотворных палов, так и природных явлений, например, от ударов молнии, от которых защититься невозможно», – сказал директор филиала МТС во Владимире Алексей Савушкин.

«В последние годы в Центральной России наблюдается очень жаркое лето, следствием которого являются масштабные лесные пожары, как мы наблюдали, например, в Рязанской области. Во Владимирской области в охране нуждается 1,6 млн гектаров лесов. Известно, что почти 90% лесных пожаров удается ликвидировать в первые сутки после возгорания. Именно поэтому нам крайне важно получать информацию о возможных рисках максимально оперативно. Первые пожары обычно начинаются уже в марте со сходом снега, поэтому помощь МТС в организации видеомониторинга очень своевременна», — отметил генеральный директор ГАУ ВО «Владлесхоз» Виктор Тарлаков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.