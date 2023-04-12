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В России создадут цифровую карту аварийности

В новой карте будут выделены самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Разработкой решения занимает провайдер Simble. В последствии решение позволит строить маршрут движения с объездом наиболее авариных мест. Об этом CNews сообщили представители Simble.

«В России уже существует карта на основе открытых данных ДТП, однако в настоящее время она включает только информацию с пострадавшими. Новая карта будет включать все данные о каждом инциденте не только на автомобильных дорогах, но также парках и дворах. На основе новой карты кикшеринг-компании смогут контролировать скорость отдельных пользователей, прогнозировать риски и рассчитывать индивидуальные тарифы страхования водителей любых транспортных средств», - отметили представители Simble.

В Simble добавили, что в настоящий момент уже ведется разработка аналитической платформы, в которой уже агрегируется информация о выданных страховых полисах по запросу ряда страховщиков. Провайдер активно работает с кикшеринг-сервисом Urent, страховыми компаниями ВСК, «Зетта» и ТИТ. Новая карта может появиться в приложении пользователей в течение ближайших двух лет.

Создание данного решения поддержали представители ЦОДД. Так, главный специалист отдела безопасности дорожного движения Управления по развитию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Михаил Соломонов заявил об использовании обогащенных данных, которые могли бы создавать новые сервисы на базе не только компаний кикшеринга и каршеринга, но и страховщиков.

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