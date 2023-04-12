Теперь отели смогут ставить гостей на учет в МВД через «Контур» с помощью «Госуслуг»

По Федеральному закону 109-ФЗ и Закону РФ № 5242-1 все отельеры должны отправлять данные о своих гостях в МВД. Но отелям в регионах, в которых нет электронного документооборота, прежде было сложно выполнить требования законодательства.

В апреле 2023 г. онлайн-сервис «Контур.отель» предоставил своим пользователям возможность прямо из сервиса передавать данные в МВД. Для этого нужно один раз настроить API «Госуслуг». Благодаря этому информационные системы организаций напрямую взаимодействуют с «Госуслугами». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы передать данные о гостях через сайт hotel.kontur.ru с помощью API-ключа, отельеру потребуется создать личный кабинет организации на «Госуслугах». Настроить его в случае необходимости бесплатно помогут специалисты техподдержки «Контур.отеля».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.