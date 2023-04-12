Селлеры маркетплейсов могут работать в «Контур.бухгалтерии»

В «Контур.бухгалтерии» появились документы для отражения операций при торговле на маркетплейсах. Теперь продавцы могут легко оформлять передачу товара, продажи, возврат, принимать к учету агентское вознаграждение и оплату услуг электронных площадок. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Раньше пользователи «Бухгалтерии», которые продают товары через Wildberries, «Яндекс.маркет», Ozon и другие площадки, оформляли операции с помощью бухгалтерских справок. Это было неудобно и требовало затрат времени, а риск ошибок оставался высоким.

Теперь взаимодействовать с электронной площадкой и вести учет торговли можно в полуавтоматическом режиме: отправлять исходящие накладные и УПД маркетплейсу через электронный документооборот, если он настроен на стороне маркетплейса; загружать в сервис сведения из файла «Отчет комиссионера»; оформлять возвраты от покупателей (пока доступно только на ОСНО); принимать к учету агентское вознаграждение и оплату услуг площадки; отражать товары, переданные на склад маркетплейса, без перехода права собственности на корректном счете.

Селлер оформляет торговые операции в «Бухгалтерии» с помощью новых документов, а сервис определяет доходы и расходы, предлагает корректные проводки, для пользователей на ОСНО формирует счета-фактуры и проводки по НДС. Все операции фиксируются в КУДиР или Книге покупок и продаж, в зависимости от налогового режима.

Павел Орловский, руководитель «Контур.бухгалтерии»: «Популярность маркетплейсов продолжает расти, все больше предпринимателей и компаний продают здесь свои товары. Для удобства работы мы автоматизировали оформление операций по торговле на электронных площадках. Теперь наши пользователи смогут быстрее и проще вести учет продаж через маркетплейсы».

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