На Сахалине нотариальные документы оцифруют на «Эларскан»

В Сахалинскую областную нотариальную палату поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сахалинская областная нотариальная палата (СОНП) создана в 1993 г. и представляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов Сахалинской области. На сегодняшний день СОНП объединяет 34 нотариуса и выполняет функции представления и защиты их интересов, а также оказания помощи и содействия в нотариальной деятельности.

С помощью нового «Эларскан» А2-400Р планируется оцифровать наиболее востребованные архивные документы, различные как по формату, так и по степени физической сохранности. Это позволит осуществлять оперативный доступ к электронным копиям и предотвратить утрату важных сведений, содержащихся в бумажных оригиналах. «Эларскан» А2-400Р, предназначенный для бережной оцифровки сшитых и расшитых документов формата до А2+, позволит быстро и в высоком разрешении сканировать разные виды оригиналов, используя настройки на различные по толщине и фактуре документы. V-образная ручная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, причем сканировать можно будет оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Работа со сканером является максимально понятной и позволит любому сотруднику организации отсканировать необходимый объем документов. Оригинальное встроенное программное обеспечение «Элар сканимидж» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата. Сканеры «Эларскан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.