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«Лига цифровой экономики» будет разрабатывать и внедрять ИТ-решения с использованием отечественного ПО Picodata

«Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и «Пикодата» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместные проекты по разработке и внедрению высоконагруженных ИТ-решений на базе импортонезависимого ПО Picodata, предназначенного для работы с большим количеством потоков информации. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

ПО Picodata представляет собой распределенный сервер приложений со встроенной базой данных. Продукт совмещает хранение данных и их обработку, что позволяет эффективно масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ-инфраструктуры. ПО Picodata построено на базе open source-технологий и входит в реестр отечественного программного обеспечения.

Проекты в области разработки высоконагруженных отказоустойчивых ИТ-систем — одно из ключевых направлений деятельности Лиги цифровой экономики. Компания внедряет системы на базе собственных продуктов, а также взаимодействует с ведущими российскими разработчиками в этой сфере. Сотрудничество с «Пикодата» расширяет возможности по созданию импортонезависимых цифровых решений, в первую очередь в телеком-секторе. Партнерство позволит предлагать клиентам весь спектр услуг по созданию масштабных отказоустойчивых систем: от разработки и внедрения индивидуального решения на основе платформы Picodata до комплекса мер по сопровождению.

«Мы уверены, что опыт и экспертиза сотрудников «Пикодата» помогут заказчикам «Лиги цифровой экономики» решить целый ряд бизнес-задач в области реализации проектов, связанных с быстрой обработкой больших потоков данных. В первую очередь, это создание единого клиентского профиля, ускорение доступа к справочной и клиентской информации, снижение нагрузки на core-системы», — отметила Анна Ерманок, генеральный директор компании «Пикодата».

«Мы активно сотрудничаем с российскими разработчиками и рады возможности расширить партнерский портфель «Лиги». Ключевым отличием Picodata является фокус на отказоустойчивость и скорость обработки событий при высокой нагрузке. В условиях реализации масштабных проектов для крупных заказчиков это особенно актуально. Мы продолжим работать над улучшением клиентского опыта и предлагать наиболее технологичные, современные и актуальные решения на рынке», — сказал Олег Елагин, партнер «Лиги цифровой экономики».

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ООО «Пикодата» — производитель ПО для высоконагруженных систем.

ПО Picodata — распределенный сервер приложений со встроенной распределенной базой данных, служит для быстрой обработки больших потоков информации. Продукт является решением класса In-Memory Data Grid и совмещает хранение данных и их обработку, что позволяет масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ инфраструктуры.

«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.

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