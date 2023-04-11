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«Деловые линии» расширили функционал личного кабинета клиентов

Группа компаний «Деловые линии» добавила новые сервисы как для авторизованных пользователей, так и для тех, у кого нет полного доступа к личному кабинету. В частности, теперь для удобства всех клиентов (вне зависимости от авторизации) расширена статусная модель заявок на бухгалтерские документы на сайте с учетом способа их доставки – информирование об их перемещении. Для пользователей с полным доступом к личному кабинету общение с менеджером перенесено в чат, в котором можно оперативнее решить возникающие вопросы. Также добавлен сервис самостоятельной маркировки грузов, где можно создать этикетки со штрихкодом на каждое отправление в заказе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые линии».

«Расширение функциональных возможностей в личном кабинете – это шаги к улучшению сервиса группы компаний и упрощению жизни наших клиентов. В случае систематических отправок мы рекомендуем переходить к полному доступу, так как это позволит управлять заказами с расширенными опциями», - отметили представители «Деловых линий». В группе компаний уточнили, что для получения полного доступа необходимо зарегистрироваться на сайте в личном кабинете и в настройках учетной записи подать заявку на подключение, приложив отсканированные копии документов. В среднем, по статистике «Деловых линий», преимуществами полного доступа сейчас пользуются порядка 20% клиентов.

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ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 4000 машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

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