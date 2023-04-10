CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Sunlight генерирует release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети

Компания Sunlight начала генерировать release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети Chat GPT. Об этом CNews сообщили представители Sunlight.

В преддверии запуска дейтинг-сервиса Sunlight попробовал генерировать release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети Chat GPT.

«Мы всегда открыты новым технологиям и успешно их применяем для решения текущих задач и создания креативов. На нашей онлайн-платформе внутри мобильного приложения, где представлен огромный ассортимент ювелирных украшений российского производства, уже можно знакомиться с другими пользователями и общаться. С помощью Chat GPT мы сгенерировали анонсирующие release notes о том, что теперь открыт доступ к видеочату, где можно обмениваться кружками, как в Telegram. Вижу большой потенциал в развитии нейросетей и уверен, что мы и дальше сможем их успешно использовать в наших технологических сервисах и продуктах», – отметил Юрий Матусовский, ИТ-директор Sunlight.

Онлайн-платформа интегрирована в мобильное приложение Sunlight с ежемесячной аудиторией более 3 млн человек.

***

Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть. 538 магазинов в 217 городах России. На рынке с 1995 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена

Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах»

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Создан аналог ChatGPT, с которым можно обсуждать сокрытие кровавых улик и изготовление бомб

Российские ученые придумали, как резко увеличить производительность квантового компьютера

«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще