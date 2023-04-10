Sunlight генерирует release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети

Компания Sunlight начала генерировать release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети Chat GPT. Об этом CNews сообщили представители Sunlight.

В преддверии запуска дейтинг-сервиса Sunlight попробовал генерировать release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети Chat GPT.

«Мы всегда открыты новым технологиям и успешно их применяем для решения текущих задач и создания креативов. На нашей онлайн-платформе внутри мобильного приложения, где представлен огромный ассортимент ювелирных украшений российского производства, уже можно знакомиться с другими пользователями и общаться. С помощью Chat GPT мы сгенерировали анонсирующие release notes о том, что теперь открыт доступ к видеочату, где можно обмениваться кружками, как в Telegram. Вижу большой потенциал в развитии нейросетей и уверен, что мы и дальше сможем их успешно использовать в наших технологических сервисах и продуктах», – отметил Юрий Матусовский, ИТ-директор Sunlight.

Онлайн-платформа интегрирована в мобильное приложение Sunlight с ежемесячной аудиторией более 3 млн человек.

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Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть. 538 магазинов в 217 городах России. На рынке с 1995 г.