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Онлайн-выписку о недвижимости можно оформить бесплатно и за несколько секунд на «Госуслугах»

Сервисом по оформлению онлайн-выписки о недвижимости уже воспользовались более полумиллиона человек. Заказали около 800 тыс. таких выписок. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества услуги

Доступ к данным о собственности объектов недвижимости теперь получает только владелец или кредитная организация с его согласия.

Получить бумажную выписку можно в МФЦ. Сотрудники распечатают ее из личного кабинета Госуслуг и заверят печатью. Такой возможностью пользуются 10% заявителей.

Получить онлайн-выписку можно бесплатно, ранее приходилось платить в среднем около 300 руб.

Документ приходит в личный кабинет в течение нескольких секунд. До запуска услуги ждать выписку нужно было около 14 часов, а по регламенту — до трех рабочих дней.

В онлайн-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости: о его истории, владельцах и правах на него. Собственник может быстро проверить, нет ли ошибки в реестре, и, если нужно, — исправить ее.

Юридическая сила документа

Онлайн-выписка заверена электронными подписями Росреестра и Минцифры. Проверить ее подлинность можно с помощью специального сервиса.

Чтобы онлайн-выписка не потеряла юридическую силу при пересылке, отправлять ее нужно с файлом подписи Минцифры в формате sig. Онлайн-выписка принимается всеми органами и организациями наравне с обычной.

Как подать заявление

Достаточно выбрать интересующий объект в вашем личном кабинете на «Госуслугах» и отправить запрос.

Сервис запустили Минцифры, Росреестр и «Ростелеком».

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