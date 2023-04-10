Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента, что даст им значительные преференции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента, что даст им значительные преференции. Их освободят от уплаты земельного, имущественного, транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них будет снижена до двух процентов.

«Минэкономразвития России поддержал предложение правительства Москвы об увеличении площади особой экономической зоны «Технополис Москва». Теперь новые территории в промышленной зоне «Руднево» площадью около 36,5 га включены в границы столичной ОЭЗ. Здесь продолжат строительство индустриального парка, что позволит реализовать только на первом этапе, до 2026 г., не менее 14 инновационных проектов», – сказал Владимир Ефимов.

Территория ОЭЗ столицы теперь составляет 260 гектаров.

В ноябре 2022 г. мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации, в том числе о создании федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево». Его резиденты сконцентрируются на разработке и создании новых моделей беспилотников различного назначения, совершенствовании авионики и внедрении технологий искусственного интеллекта. Вблизи индустриального парка будет создан полноценный испытательный полигон.

«На площадке индустриального парка «Руднево» наряду с авиакомпонентами будут размещаться высокотехнологичные производства в сферах инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня в состав ОЭЗ Москвы входят шесть площадок общей площадью 260 гектаров. Здесь локализовано 90 резидентов, которыми занято около 90% индустриальных площадей территорий, и создано свыше 9000 рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В настоящий момент введены в эксплуатацию 16 корпусов общей площадью 84 тыс. кв. метров, а также опытное производство и конструкторское бюро общей площадью 36,3 тыс. кв. метров.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, составляет 260 гектаров.