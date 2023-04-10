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«Философт» создала «умный» маркетплейс для мобильного приложения «Мажордом»

ИТ-компания «Философт» разработала новую функцию для собственного приложения «Мажордом». Теперь в мобильной экосистеме появится маркетплейс услуг: платформа, с помощью которой можно будет выбрать исполнителей для тех или иных работ: от уборки квартиры, выгула собак, вызова няни до заказа такси или билетов в театр. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Пул таких партнеров управляющие компании смогут выбирать самостоятельно в зависимости от класса жилья и востребованности жителями тех или иных услуг. Функционал маркетплейса позволит управляющим компаниям получить дополнительный доход как от продажи собственных услуг, так и в виде процентов от услуг сторонних исполнителей.

Цель «Философт» – сделать мобильное приложение для управления умными многоквартирными домами максимально функциональным и полезным для всех заинтересованных лиц – застройщиков, управляющих компаний и жителей. «Жителю новостройки будет достаточно зайти в «Мажордом» и перейти к маркетплейсу, где будут прописаны все услуги с кратким описанием и ценами. Здесь же будет реализована программа лояльности и бонусов от каждого партнера. В нее, в том числе, будут входить скидки от управляющей компании и застройщика», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

Приложение «Мажордом» представляет собой цифровую экосистему и является полностью российской разработкой, соответствующей всем требованиям по отказоустойчивости, безопасному хранению и обработке данных.

На данный момент приложением пользуются более 16 тыс. жителей новостроек.

В 2022 г. на базе приложения «Мажордом» был создан первый в России умный многоквартирный дом высшего класса класса «А» «Булычев» от федерального застройщика «Железно».

***

«Философт» — компания, которая создает системы для умного дома и девелопмента. За пять лет работы компания создала девять ИТ-продуктов для строительной отрасли. В числе продуктов «Философт» – приложение «Мажордом», цифровая модель рынка недвижимости, система пропусков Face ID, система календарно-сетевого планирования, портал для обучения сотрудников, система стройконтроля и др. Руководителем проекта является Иван Власов – директор «Философт».

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