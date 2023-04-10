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Cloud4Y предоставил корпоративную почту компании «Балтийская группа»

Компания «Балтийская группа» основана в 1993 г. и является российским поставщиком ингредиентов для пищевой промышленности. Для комфортной работы и более эффективного взаимодействия сотрудников компания использует корпоративную почту. Как правило, локальные внутренние решения не предоставляют достаточный объем возможностей, поэтому компания обратилась к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y, предлагающему корпоративную почту с большим набором дополнительных возможностей по модели SaaS и IaaS. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Особенность облачной корпоративной почты заключается в том, что компания может арендовать почтовый сервер целиком или выбрать нужное количество почтовых ящиков желаемого объема. Этот сервис позволяет объединить возможности электронной почты, календаря и менеджера задач. Компания получает готовую к работе систему, которая легко масштабируется и настраивается.

В состав корпоративной облачной почты входит базовый AntiSPAM, антивирусная защита, автоматическое резервное копирование. Компания может синхронизировать почту, задачи, календари и контакты с ПК и мобильными девайсами.

Компания «Балтийская группа» выбрала решение по модели SaaS, при котором не требуется обслуживание и поддержка работоспособности сервера, все работает из коробки. Миграция на облачную платформу провайдера прошла быстро и незаметно для сотрудников компании-поставщика. В настоящее время компания продолжает пользоваться облачным решением Cloud4Y.

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