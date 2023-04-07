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Зауральские компании стали обрабатывать в облаке в три раза больше данных

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала потребление облачных решений в Курганской области. По итогам 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке #CloudMTS увеличился более чем в три раза. Наиболее активно облачные решения в Курганской области использовали производственные предприятия, торговые компании и ритейлеры, а также медицинские центры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2022 г. более половины – 58% – реализованных провайдером #CloudМТS проектов в Курганской области пришлось на производственные компании, которые чаще других применяли виртуальную инфраструктуру. На втором месте по активности использования облачных решений МТС – торговые предприятия – на них пришлось 19% подключений. Компании из этой отрасли использовали объектное хранилище для размещения информации о закупках и продажах товара, а также размещают в облачной экосистеме МТС сайты и CRM-системы. Третье место рейтинга заняли компании сферы здравоохранения (12%), которые чаще других подключали резервное копирование, а также задействовали ресурсы в защищенном сегменте облака, соответствующему требованиям ФЗ-152, для обработки персональных данных.

«Заказчики из Курганской области предъявляют более высокие требования к отказоустойчивости и непрерывной работе технологий, поэтому у них так востребованы сервисы резервного копирования, хранение данных в защищенном сегменте виртуальной инфраструктуры. Мы как сервис-провайдер обеспечиваем еще одно преимущество – минимальную задержку при передаче данных. Для этого у МТС есть обширная сеть каналов связи и дата-центры в разных регионах страны, в том числе несколько крупных ЦОДов за Уралом», – отметил директор МТС в Курганской области Геннадий Жуков.

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Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения. #CloudMTS сократил срок переноса ИТ-инфраструктуры клиента в облако в оперативном режиме до двух суток.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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