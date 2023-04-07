За три года популярность неквалифицированной электронной подписи выросла в 10 раз

Об этом сообщил менеджер Корпоративного центра регистрации API «Контура» Сергей Лапшин.

НЭП — усиленный вид электронной подписи. Ее создают с помощью криптографии. Она позволяет проверить личность подписанта, а также узнать, вносил ли кто-то изменения в документ. Как правило, компании используют ее в электронном документообороте с сотрудниками и партнерами.

«Популярность неквалифицированной электронной подписи выросла из-за резкого развития ЭДО в компаниях. Она стала самой подходящей подписью для внутреннего электронного документооборота. Во многом, за счет ее универсальности, безопасности, скорости получения и простоте в использовании», — отметил Сергей Лапшин.

НЭП можно получить даже не в аккредитованном удостоверяющем центре, а личность подтвердить онлайн на «Госуслугах». Чаще всего неквалифицированную электронную подпись организации используют в кадровом электронном документообороте. НЭП позволяет сэкономить в среднем 800 руб. на одного сотрудника.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.