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АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте»

Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так и для решения задач заказчиков — представителей транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители компании «Полиматика».

На базе лаборатории будут проводится научные исследования: благодаря функционалу Polymatica по быстрому прототипированию можно будет сократить сроки проверки различных гипотез о применении машинного обучения для конкретной задачи, убедиться в достаточности собранных данных и скорректировать направление исследования.

«Наша задача — предоставить студентам возможность поработать с передовым программным обеспечением в таком важном направлении, как искусственный интеллект. Это позволяет приобрести полезные практические навыки и найти работу с хорошей зарплатой на старте. Совместная лаборатория с "Полиматикой" решает несколько важных для нас задач, объединяя научный и практический аспекты нашей деятельности. И особенно приятно, что нашим партнером в создании первой лаборатории выступила именно российская компания-разработчик», — отметил Олег Покусаев, директор АВИШ.

«Сотрудничество с вузами входит в перечень основных стратегических задач компании "Полиматика". Мы планируем, что лаборатория станет центром компетенции как по нашим продуктам, так и по управлению проектами в области BI, ML и AI. Мы, со своей стороны, готовы передавать экспертизу, наработки, участвовать в научных исследованиях для получения новых знаний и воспитания высококлассных профессионалов в области анализа данных», — отметила Наталья Яшенкова, директор по маркетингу компании «Полиматика».

Подобная инициатива была впервые апробирована в Российском университете транспорта. Подобные лаборатории позволят популяризировать и продвигать отечественное программное обеспечение, в частности, в области аналитики данных, а также успешно реализовывать исследовательские проекты в области машинного обучения на транспорте.

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Компания «Полиматика» (ГК Softline) более 10 лет разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Также компания предоставляет комплексный подход на всех этапах аналитики: описательной, исследовательской, прогнозной и прескриптивной — от визуализации данных до создания цепочки автоматического принятия решений на основе искусственного интеллекта.

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