90% россиян проводят в интернете не менее двух часов в день

7 апреля 1994 г. в мире появился первый сайт с доменным именем «ru» — в международной базе данных его официально закрепили за Россией. Так появился Рунет. Российский домен до сих пор остается одним из самых популярных и крупных национальных доменных имен, а по данным на 2022 г., ежемесячная аудитория Рунета превышала 100 млн человек. В честь годовщины появления уже привычного «ru»-домена Hi-Tech Mail.ru провел опрос и узнал интернет-привычки россиян.

Результаты опроса показали, что в среднем 46% россиян проводят в сети от двух до пяти часов в день. Почти треть респондентов — 29% — пользуется интернетом от пяти до 10 часов. В ответе исследователи просили учитывать как время, потраченное на рабочие задачи, так и активность в социальных сетях и на развлекательных сервисах. Цифровой детокс практикуют всего 11% россиян, проводя в интернете менее двух часов в день. Об этом CNews сообщили представители VK.

Самыми популярными устройствами для выхода в интернет оказались компьютеры и ноутбуки. Чаще всего их используют 62% россиян. Еще 36% предпочитают смартфон как основное устройство для выхода в сеть, и всего 2% используют планшет.

Преимущественно интернет нужен для чтения новостей — так ответили 43% респондентов. При этом представить свой привычный день в сети без новостных сайтов или каналов не могут больше половины участников опроса — 54%. Реже всего интернет используют для совершения покупок — 2,4% россиян выбрали шопинг как самый частый сценарий. Для учебы — 1,9%.

Ни для без соцсетей не могут прожить 23% опрошенных Еще 20% отметили как самые частые сценарии проверку почты и работу с планировщиком задач.

Абсолютное большинство россиян давно знакомы с сетью: 45% респондентов пользуются интернетом от 10 до 20 лет, еще 42% — более 20 лет. Менее года назад с ним познакомились лишь 0,76% россиян.

В опросе редакции Hi-Tech Mail.ru приняли участие 12,5 тыс. человек. Больше половины участников — мужчины. Почти 38% опрошенных проживают в Москве и Петербурге, остальные — в столицах и крупных городах российских регионов.