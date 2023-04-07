15 регионов интегрировали новые онлайн-услуги и меры поддержки в цифровую платформу МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ расширен перечень региональных мер поддержки и услуг, доступных малому и среднему бизнесу в режиме онлайн. В числе 15 регионов, которые обновили свои меры поддержки для получения предпринимателями в электронном виде: Амурская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская и Ульяновская области, а также республики Бурятия и Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Камчатский края, Москва, Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

«Мы совместно с субъектами России поступательно расширяем возможности получения региональных мер поддержки на МСП.РФ. К сегодняшнему дню на цифровой платформе предприниматели могут подать онлайн-заявки на различные виды региональных мер поддержки. В их числе консультационные, финансовые, образовательные и др. Среди наиболее востребованных — автоматизация бизнес-процессов компании, внедрение электронного документооборота, модернизация производства, содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и иные услуги», – отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

В ряде регионов предприниматели теперь также могут воспользоваться помощью в продвижении своего предприятия и выпускаемых товаров. Через цифровую платформу в режиме онлайн доступна подача заявки на такие услуги, как софинансирование сертификации экспортной продукции, формирование брендбука, создание рекламных материалов, разработка сайта, создание страниц в социальных сетях и их продвижение, оформление карточек для маркетплейсов, помощь в поиске дополнительных рынков сбыта, реклама продукции и услуг, бизнес-обучение, консультации.

Всего на МСП.РФ сегодня представлено 426 оцифрованных региональных услуг для развития бизнеса. На них уже поступило более 22 тыс. онлайн-заявок от предпринимателей.

В числе регионов-лидеров по оказанию поддержки через цифровую платформу - Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, Санкт-Петербург. Существенно повысили взаимодействие онлайн с бизнесом по оказанию региональных мер поддержки через МСП.РФ Ленинградская область, Хабаровский край, а также Челябинская и Иркутская области.

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Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 г. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.