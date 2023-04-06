Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что запустила в коммерческую эксплуатацию облачную платформу для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, функционал которой стал полностью доступен для всех пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС

Платформа позволяет бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

Теперь клиенты платформы – разработчики коммуникационных сервисов, – используя удобный интерфейс личного кабинета, могут реализовать такие решения, как обратный звонок, авторизация по номеру, интеллектуальный выбор исходящего номера, защита номера, calltracking, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, что позволит сократить затраты, повысить гибкость и эффективность взаимодействия с клиентами.

Запуск платформы МТС Exolve состоялся в конце января 2023 г., сейчас на ней зарегистрировано более 3000 пользователей-разработчиков. Такой процент конверсии говорит о хорошей отдаче, которая увеличится со стартом рекламных кампаний.

На платформе также создан специальный ресурс для профессионального сообщества разработчиков community.exolve.ru , где регулярно будут проводиться вебинары и конференции. На мероприятиях, ближайшие из которых пройдут в апреле, участники смогут узнать о возможностях и обновлениях платформы, получить ответы экспертов на вопросы, обмениваться опытом, проходить обучение, развивать профессиональные навыки и связи.

Платформа создана на базе решений дочерней компании МТТ, сервисами которой уже пользуются и крупнейшие маркетплейсы России, и компании среднего и малого бизнеса. Платформа станет ядром для всех сервисов компании МТТ, что существенно упростит и ускорит их интеграцию не только внутри компании, но и с решениями сторонних вендоров.

«С момента запуска МТС Exolve мы увидели высокий интерес со стороны целевых аудиторий к нашей платформе. Мы получили много положительных отзывов от первых пользователей, которые оценили удобство личного кабинета и широкий функционал продукта, – сказал генеральный директор АО «МТТ» Рамиль Биккужин. – Мы будем активно развивать платформу в интересах наших клиентов, дополняя ее самыми современными и востребованными сервисами для автоматизации клиентских коммуникаций».

Основные компоненты платформы, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании МТТ. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах МТС, материнской компании МТТ.

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МТС Exolve – это CPaaS-решение (Communication Platform as a Service). Название платформы Exolve содержит в себе значения слов explain («пояснять») и solve («решать»), что отражает потребность разработчиков минимизировать время, затрачиваемое на решение технических задач, а также на обучение новых пользователей.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.