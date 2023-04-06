Wave Service запускает отраслевой мессенджер для управляющих и сервисных компаний

Команда Wave Service разработала WS Messenger — специализированный мессенджер для управляющих и сервисных компаний. В мессенджере российской разработки есть все, к чему пользователи привыкли в популярных чатах, плюс возможность планировать и отслеживать рабочие задачи. Инструмент помогает повысить эффективность рабочих процессов и экономит управляющим до 2,5 часов в неделю. Об этом CNews сообщили представители Wave Service.

WS Messenger — полностью отечественная разработка. В контексте запрета на использование иностранных мессенджеров в ряде российских компаний это позволяет сохранить уверенность в непрерывности и безопасности рабочих процессов.

«В отличие от обычных мессенджеров, предназначенных для личного общения, в WS Messenger возможно в едином потоке переписки с коллегами создавать, назначать и контролировать выполнение рабочих задач», — сказал Петр Ляпин, технический директор Wave Service.

Среди ключевых возможностей отраслевого мессенджера: контроль исполнения и оценка выполненных работ непосредственно в чатах, отображение единого списка сотрудников, создание и настройка тематических чатов по типам профильных задач, индикация загрузки исполнителей для эффективного планирования, автоматическая отчетность. Система фиксирует статусы по задачам, сводя к минимуму риск потерять, забыть или ненадлежащим образом выполнить поручение.

Так, с WS Messenger пользователи могут разграничивать личную и рабочую переписку, планировать и отслеживать выполнение задач, оценивать эффективность персонала и принимать решения на основе данных. Привычная среда мессенджера позволяет без дополнительного обучения внедрить этот инструмент в рабочие процессы.

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Wave Service — это специализированная service desk-система для обслуживания бизнес-центров, коворкингов, отелей, торговых комплексов, складов, спортивных баз и других объектов коммерческой недвижимости. Wave Service помогает управляющим и сервисным компаниям повысить эффективность процессов обслуживания и стать привлекательнее для заказчиков. В системе можно комплексно автоматизировать ежедневные задачи служб эксплуатации: учет сервисных и технических заявок, ТО и ППР, обходы и чек-листы, инвентаризацию, бронирования, заказ пропусков, рабочие чаты, отчеты об эффективности персонала и соблюдении сроков SLA. Wave Service отличает возможность создавать заявки и инциденты через QR-код, без установки мобильного приложения. Система включает iOS-, Android- и веб-приложения, и 80% клиентов отмечают современный, не перегруженный интерфейс. На март 2023 г. Wave Service применяется на 30+ объектах коммерческой недвижимости и в каждом седьмом бизнес-центре класса «А» в Санкт-Петербурге.

Wave Service — продукт российской компании WavePoint. Уже более 10 лет компания специализируется на разработке ИТ-решений для повышения продуктивности бизнеса.