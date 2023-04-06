«РЖД-технологии» получила более 75 млн руб. от «Сколково» на создание фабрики роботов

«РЖД-технологии» совместно с резидентом Фонда «Сколково», компанией «Робин», создала платформу программных роботов для транспортно-логистических предприятий. В результате время выполнения рутинных операций сократилось на 33,5%. Бюджет проекта составил 100 млн руб., из них размер гранта «Сколково» по нацпроекту «Цифровая экономика России» превысил 75 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Проект «Облачная фабрика программных роботов» позволяет использовать технологию Robotic process automation/RPA (роботизация бизнес-проектов) без покупки лицензии на специализированное ПО и создания собственного локального центра экспертизы роботизации.

Цифровая инфраструктура дает возможность компаниям транспортно-логистической отрасли автоматизировать множество рутинных задач, в числе которых: администрирование информационных систем и баз данных, электронное оформление услуг, обработка звонков контакт-центров и другие операции. Пользователи могут моментально приступать к роботизации и при этом обеспечиваются необходимыми серверными мощностями для администрирования и диспетчеризации процессов.

«Ключевая задача роботизации рутинных процессов – высвобождение или переориентирование на другой функционал работников компании при одновременном ускорении выполнения задач, – сказал Евгений Сушков, руководитель пилотного проекта, реализованного «РЖД-технологии». – На данный момент для трех пилотных площадок – “Инновационная мобильность”, “РЖД-техсервис” и ЧУЗ “ЦКБ “РЖД-медицина” – мы запустили в эксплуатацию восемь заказных программных роботов, что позволило роботизировать бизнес-процессы, связанные с регистрацией входящей и исходящей корреспонденции, работой с большими объемами информации, заполнением форм документов, обработкой заявок и звонков».

У клиентов также есть возможность тиражировать роботов для решения задач собственного предприятия через «маркетплейс роботизации» для их коммерческого использования другими компаниями отрасли.

«Проект “РЖД-технологии” – это внедрение маркетплейса готовых решений для бизнеса, повышающих его эффективность. Если говорить в целом о мере поддержки “Сколково” первого масштабного внедрения ИТ-решений – поддержка полезна как компаниям-заказчикам, так и компаниям-разработчикам. Заказчик имеет возможность осуществить цифровую трансформацию предприятия или импортозамещение в технологическом направлении, а разработчик – выйти на тиражирование своих разработок», – отметила Екатерина Столбова, директор проектного офиса Фонда «Сколково».

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио, «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.