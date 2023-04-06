Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt

Orion soft выпустила новую версию российской системы управления виртуализацией zVirt – 3.1.1. В обновленном решении появилась возможность централизованно управлять передачей журналов событий во внешние системы хранения, а также видеть информацию о загрузке ресурсов хранения в реальном времени. Система zVirt отвечает законодательным требованиям к отечественному ПО и используется российскими компаниями для управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

Российский разработчик Orion soft регулярно совершенствует флагманский продукт компании, представленный на российском рынке в качестве альтернативы VMware, Microsoft Hiper-V и другим коммерческим системам управления виртуализацией. Так, версия zVirt 3.1.1 дополнена функциональностью централизованного управления передачей журналов событий хостов виртуализации во внешнюю систему мониторинга или хранения логов по протоколу syslog. Это позволяет заказчикам передавать данные во внешние системы централизованного сбора, хранения и анализа логов ИТ-инфраструктуры.

Новая версия продукта позволяет видеть информацию по загрузке ресурсов хранения в реальном времени. Данная доработка помогает администратору виртуализации правильно принимать решения о размещении дисков виртуальной машины при операциях создания, миграции или изменении размера диска.

«Платформой zVirt пользуются уже свыше 150 российских компаний из нефтегазовой отрасли, атомной промышленности, финансового сектора, а также федеральные ведомства, госкомпании и многие другие. В совокупности наше ПО установлено более чем на 3 тыс. серверах виртуализации. И, конечно, мы используем обратную связь от заказчиков для совершенствования нашего продукта, повышаем его удобство для пользователей и технологическую совместимость с решениями российских вендоров. Уверен, что выход обновленной версии zVirt 3.1.1 поможет нашим заказчикам в качественной реализации импортозамещения систем виртуализации», – отметил Александр Акишин, коммерческий директор Orion soft.

zVirt создаёт вокруг себя экосистему технологических партнёров, охватывающую решения информационной безопасности, резервного копирования и восстановления данных, систем хранения данных, виртуальных рабочих столов, антивирусных продуктов, поддержки большого количества гостевых операционных систем, контроля конфигураций и состояния рабочей среды.