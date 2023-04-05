«СКБ Контур» и Treolan объявили о партнерстве

Treolan и «СКБ Контур» заключили партнерское соглашение. Обе компании видят в партнерстве новые возможности для развития и долгосрочную перспективу. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Партнерское соглашение между компаниями подписано 17 марта 2023 г. Оно касается дистрибуции продуктов экосистемы для бизнеса «Контур», в первую очередь «Контур.толка» — сервиса для видеоконференций. Толк является альтернативой зарубежным сервисам видеоконференцсвязи, которые ушли с российского рынка в 2022 г. или начали работать с перебоями. Решение внесено в реестр российского ПО: сервера принадлежат «СКБ Контур» и расположены в России, что обеспечивает бесперебойную и высокую скорость работы сервиса, а также качественные видео и звук.

В сервисе можно устраивать видеоконференции с количеством участников до 400 человек, записывать встречи и транслировать их на широкую аудиторию. Участники сессий могут демонстрировать экран, включать виртуальные фоны, обмениваться файлами и сообщениями. «Толк» полноценно работает из браузера и мобильных приложений, при этом любой участник может подключиться к встрече в один клик.

Среди клиентов «Толка» — крупный и средний бизнес, ИТ- и телеком-компании, производственные корпорации, госорганы и вузы. Одни используют сервис для внутрикорпоративных собраний с удаленными сотрудниками, другие — для проведения лекций и вебинаров, а также онлайн-мероприятий. Функционал и возможности интеграции «Толка» помогают повысить эффективность встреч и снижать затраты на поддержание внутренних сервисов компании. В отличие от зарубежных аналогов, «Толк» всегда работает, не требуя обновлений или установки новых версий приложения.

Елена Меньшикова, руководитель службы развития партнерской сети «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Treolan позволит новым клиентам пользоваться качественным сервисом видеоконференцсвязи. Это отличная возможность продвижения отечественного импортозамещающего решения через надежного партнера. Перед продуктами нашей экосистемы для бизнеса открываются новые горизонты развития».

Александр Малясов, менеджер по развитию бизнеса Treolan: «Сотрудничество с «СКБ Контур» по «Толку» – это первый шаг в развитии долгосрочных деловых отношений. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество и в перспективе — расширение продуктового портфеля».

Treolan уже включил новый продукт в пакет предложений как импортозамещающий сервис для организации видеоконференций. Попробовать «Толк» можно бесплатно в течение семи дней.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.