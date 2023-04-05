CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

ComBox Technology и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

ComBox Technology и «Ред софт» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы видеонаблюдения VMS ComBox Technology с операционной системой «Ред ОС». Импортонезависимый программный комплекс предназначен для контроля и обеспечения безопасности органов государственной власти, корпораций с государственным участием, а также небольших организаций.

Система видеонаблюдения VMS ComBox Technology – программный продукт для построения системы безопасности любого масштаба, способный объединять в себе все необходимые элементы отдельных узлов безопасности – от управления освещением, до пожарной сигнализации. Система позволяет управлять видеоархивом, осуществлять поиск по видеоархиву, производить наблюдение в режиме реального времени с любого устройства, имеющего доступ в интернет или подключенного в приватный контур безопасности. VMS ComBox Technology дооснащается системой видеоаналитики поведения людей ComBox MV без каких-либо дополнительных работ и манипуляций.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

В России создан квантовый компьютер с облачным доступом

МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»

Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще