В Directum RX могут одновременно работать 50 тыс. пользователей

Нагрузочное тестирование подтвердило отказоустойчивость российской ECM/BPM Directum RX при 50 тыс. одновременных подключений. Это значит, что в системе могут работать 80–120 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Тестирование системы под нагрузкой — обязательное мероприятие для проверки ее стабильности, быстродействия и отказоустойчивости. Компания Directum регулярно тестирует свои программные продукты: при каждом выпуске версии или проверке совместимости с другим ПО, на проектах внедрения.

В начале 2023 г. нагрузочные тесты подтвердили стабильную работу Directum RX при 50 тыс. одновременных подключений пользователей. Это значит, что система готова к использованию в организации с 80–120 тыс. пользователей.

Тестирование проходило на базе оборудования и ПО из реестра отечественных производителей: серверах и системах хранения производства компании «Аквариус», операционной системе семейства Linux и средствах виртуализации российского разработчика «Базальт СПО».

Проектирование, подготовку и оптимизацию инфраструктуры совместно с производителями обеспечивала компания «Аметист». Проводилось столь масштабное тестирование на площадке в демоцентре «Аквариус».

Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum, отметил, что к нагрузочным тестам в компании относятся весьма серьезно: «Важно правильно тестировать работу системы под нагрузкой, чтобы вовремя выявлять узкие места и вносить изменения. Далеко не все вендоры ПО умеют проводить нагрузочное тестирование и готовы в него вкладываться. Это дорого, сложно, но проверять производительность системы нужно на регулярной основе, и мы это делаем. Полученные результаты по последнему тесту на импортонезависимой инфраструктуре дают нам все основания считать, что Directum RX готова к замещению любых западных ECM-систем».