Нейросеть резидента «Сколково» трудоустроила 85% сотрудников российской сети аптек

В среднем ИИ оформляет работника в три-четыре раза быстрее по сравнению с ручной обработкой документов: за 10 минут вместо 45. Благодаря автоматическому распознаванию на рутинном оформлении кадровых дел удалось сэкономить почти два месяца работы сотрудников. За год с помощью искусственного интеллекта обработали 2625 комплектов кадровых документов, включая трудовые книжки, рукописные справки и заявления. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Статистика стала доступна по итогам года работы ИИ-платформы распознавания и анализа Beorg Smart Vision в объединенном центре обработки документов (ОЦО) «Лотос». Организация администрирует кадровое делопроизводство розничных аптек в 44 регионах России. Разработчик ИИ-платформы автоматического распознавания документов — компания «Биорг», резидент Фонда «Сколково».

ИИ-система параллельно сканирует, заносит данные и формирует карточки дела в электронной базе данных. Например, российский паспорт ИИ распознает за пять секунд, а рукописные развороты – до двух минут. Полный комплект для трудоустройства – до 10 минут. Люди тратили на обработку каждого комплекта от 30 до 45 минут.

Владимир Калуцкий, директор ОЦО «Лотос»: «Мы не только сэкономили время на обработку документов, но и выиграли в точности оцифровки: система, в отличие от людей, не допускает ошибок, опечаток. С переходом на электронный документооборот мы также избавились от необходимости пересылать физические документы. Это очень удобно и экономично, учитывая широкую географическую распределенность обслуживаемых нами организаций».

Сейчас на базе платформы «Биорг» в ОЦО «Лотос» развивают проект «мобильный прием», который дополнительно сократит трудозатраты на оформление сотрудников благодаря работе через мобильное приложение, интегрированное по API c облачной системой распознавания документов.

Ольга Андриянова, операционный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Выпускник первого набора проекта по развитию технологических компаний Tech Explorer, компания “Биорг”, стабильно демонстрирует успехи в развитии и новые кейсы применения искусственного интеллекта, задавая отраслевой тренд. В контексте применения ИИ-проектов – HR-отрасль одна из самых перспективных и данное решение является прекрасным примером успешного и востребованного отраслевого внедрения резидента “Сколково”».

Трудоустройство с ИИ происходит в три шага: кандидат фотографирует документы через мобильное приложение, ИИ распознает данные и направляет их в учетную карточку информационной системы, кандидат получает готовые документы и заявления на подпись. Работники могут подавать заявление на работу онлайн, загружая документы через облако, интегрированное с информационной системой работодателя. Заполненная карточка кандидата появится автоматически.

Руслан Алигаджиев, генеральный директор компании «Биорг»: «Нейросети гораздо лучше человека справляются с рутинными задачами. ИИ не устает, не делает перерывов, не ошибается при обработке больших потоков однотипных данных. Таким образом, технология становится помощником кадровых работников, выполняя за них массовые рутинные действия».

Распознавание данных на платформе Beorg Smart Vision проходит в защищенном режиме, с применением технологий деперсонализации и шифрования данных.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.