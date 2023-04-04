CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК 1520 разрабатывает решения для беспилотного управления трамваями

Группа компаний 1520 внедряет в Москве собственную автоматизированную систему комплексного управления движением трамваев - в 2023 г. ее установят на 30 стрелочных переводах столицы. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

«Наша разработка изначально предполагала перспективу выхода на беспилотные технологии, - сказал руководитель направления городского рельсового транспорта Дивизиона ЖАТ ГК 1520 Александр Дмитренко. – Автоматическое управление стрелочными переводами мы выполнили, следующий этап – подготовить инфраструктуру и регламентировать удаленное наблюдение оператора за движением трамваев».

Бортовые устройства трамвая по радиоканалу отправляют команду на переключение стрелки микропроцессорам на стрелочном переводе. Они идентифицируют маршрут и переводят стрелку в нужное направление. Водителю система дает возможность заранее проверять положение стрелок – на мониторе или по сигнальным указателям – и проезжать их гораздо быстрее, чем с системой прошлого поколения на воздушных контактах.

После оборудования системой всего трамвайного парка можно будет не только визуально контролировать текущее местоположение трамвая на карте, но и корректировать маршрут, следить за скоростью и пробегом, состоянием водителя, а также получать информацию о работе объектов напольной инфраструктуры.

Переход трамвайного комплекса столицы на автоматизированную систему управления движением позволит значительно увеличить скорость проследования трамваев по стрелкам и повысить пропускную способность всего транспортного потока.

***

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей

«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн

Три четверти россиян мечтают о работе в ИТ, но панически боятся порабощения машинами

Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще