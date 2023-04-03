CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

На снижение зарплаты ради удаленки согласны четверо из 10 россиян

На снижение зарплаты ради удаленной работы сегодня согласны четверр из 10 россиян, тогда как в 2021 г. об этом сообщал лишь каждый третий. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Массовая удаленка уходит в прошлое, но россияне не хотят с ней прощаться: четыре из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработка, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет почти вдвое больше, чем среди молодежи до 24 лет (43% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — уже 46%.

За два года число россиян, согласных на снижение зарплаты при условии дистанционной работы, выросло на 7 процентных пунктов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 22-29 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, желающее работать удаленно и чья работа предполагает возможность работать удаленно

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом»

«Госуслуги» навсегда. Россиянам запретили удаляться с портала

Для перехода на ЮЗЭДО не хватает стандартов и регламентов

Знаменитое ИТ-издание увольняет журналистов, заменяя их искусственным интеллектом

Катастрофа из-за глупости ИИ: материнская структура Google за день подешевела на $100 млрд

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые гарнитуры: хиты продаж

Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще