Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop

Это первое промышленное российское ETL-решение, которое обеспечивает полную обработку данных на кластере Hadoop. По предварительным данным, его применение может сократить затраты на разработку и изменение процессов обработки больших данных на 60-70%. Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group.

«Плюс7 ФормИТ» на Hadoop позволяет создавать решения по интеграции данных на уровне кластера Hadoop. Ограничения на работу с различными источниками и приемниками данных при этом минимальны. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Новая версия платформы обеспечивает интеграцию кластера Hadoop в инфраструктуру компании, а также поддержку всех дистрибутивов Hadoop. Ускорение процессов, связанных с обработкой больших данных, может составить до 70% (включая обработку данных в режиме онлайн).

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «От того, насколько быстрой и качественной будет обработка данных, зависит решение ключевых бизнес-задач, в том числе сокращение Time-to-market – времени вывода нового продукта на рынок. Основная цель «Плюс7 ФормИТ» на Hadoop – ускорить разработку для любой бизнес-задачи, независимо от того, с какими архитектурами систем – приемников и источников приходится иметь дело. Это, в свою очередь, позволит компаниям расширить число проектов, для которых нужна обработка больших массивов данных».

«Плюс7 ФормИТ» на Hadoop поддерживает различные сборки кластера Hadoop, включая Arenadata. Система позволяет работать с широким спектром источников данных, включая интернет вещей, а также выполнять профилирование данных и обрабатывать данные любой сложности и структуры на Hadoop, полностью поддерживая режим Pushdown Optimization. Визуальная среда обеспечивает высокую скорость и прозрачность разработки.

Разработчиком системы является российская компания «Дата инновации». Продажу и внедрение платформы осуществляет компания DIS Group на эксклюзивной основе.

***

DIS Group более 17 лет предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих технологий, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Среди клиентов DIS Group – компании России и СНГ в финансовой, телекоммуникационной, нефтегазовой и других сферах.