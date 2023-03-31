Число предпринимателей на «Портале поставщиков» достигло 300 тысяч

На столичном «Портале поставщиков» зарегистрировалось уже 300 тыс. предпринимателей со всей России, более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков – эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, который предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта товаров, работ и услуг. С начала года число представителей бизнеса на ресурсе увеличилось на 8900 и достигло 300 тыс., из них 166,9 тыс. из Москвы. В 2022 г. столичные поставщики заключили с московскими и региональными заказчиками 184,5 тыс. контрактов на 33 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

В топ-3 регионов по количеству поставщиков также вошла Московская область: в 2022 г. 29,6 тыс. предпринимателей из этого региона заключили 41,3 тыс. контрактов на 7,6 млрд руб. Далее следует Пермский край, где 10,6 тыс. представителей бизнеса оформили 40,4 тыс. контрактов на 3,8 млрд руб.

«Портал поставщиков» обеспечивает потребности 55,1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России. Школы, детские сады, поликлиники и органы местного самоуправления закупают на нем учебники, мебель, горячие обеды, медицинские товары и оборудование, строительные материалы, услуги по уборке и содержанию помещений, образовательные услуги по повышению квалификации и многое другое. Ежедневно на «Портале» заключается 1500 контрактов, а каталог предлагаемой продукции превышает два миллиона уникальных наименований.

«В 2022 г. поставщики из Москвы заключили со столичными заказчиками 177,3 тыс. контрактов на 31,4 млрд руб. При этом они обеспечивают своей продукцией и другие регионы. Например, по итогам прошлого года они заключили 2100 контрактов на 234 млн руб. с заказчиками из Пермского края, с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа – 1800 контрактов на 630 млн руб., а с заказчиками из Краснодарского края и Новгородской области – 864 и 569 контрактов на 67 млн руб. и 140,7 млн руб. соответственно», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Возможности и сервисы «Портала» постоянно расширяются и дорабатываются. Функциональным заказчиком ресурса выступает Департамент по конкурентной политике, а за его техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий. Осенью 2022 г. на площадке запустили сервис автоматических ставок, который позволяет поставщикам оптимизировать ресурсы и одновременно участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим участникам вносить свои предложения.

По итогам 2022 г. около 30% контрактов заказчики заключили на «Портале» с поставщиками из других регионов. Для того чтобы оценить перспективность участия в закупке и затраты на доставку, расширить географию работы, обеспечить своевременную и надежную поставку продукции, на ресурсе действует логистический сервис, который не только позволяет просчитать предварительную стоимость отгрузки товаров, но и заключить договор с подходящей логистической компанией.

«Техническое развитие платформы и внедрение новых цифровых сервисов способствует росту числа предпринимателей на портале. В прошлом году для удобства пользователей Портал был интегрирован с единой информационной системой в сфере закупок и Единым государственным реестром юридических лиц, что позволило не только упростить регистрацию на платформе, но и усовершенствовать электронный документооборот. Сегодня пользователям доступен полный цикл управления закупками: от поиска товара или услуги до исполнения контракта и доставки заказчику», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Доработка и обновление «Портала» оптимизируют работу на площадке, открывают возможности для аналитики и оценки эффективности участия в закупках. Все сервисы предоставляются пользователям на безвозмездной основе.

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Портал поставщиков – это созданный в 2013 г. межрегиональный ресурс, который обеспечивает автоматизацию закупок малого объема, повышает конкуренцию между предпринимателями, позволяет оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении контрактных обязательств. Для поддержки пользователей «Портала» в регионах открываются представительства ресурса, где специалисты рассказывают и обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи с пользователями, собирают предложения по доработке функциональных возможностей и технических проблем. В настоящее время представительства работают в 29 субъектах России.