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Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП»

Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент системы защиты баз данных «Гарда БД» и NTA-система «Гарда Монитор». Совместное применение программных продуктов позволит организациям создавать доверенную цифровую среду для работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда Технологии».

В первую очередь совместное применение продуктов «Гарда Технологии» и ОС «Альт 8 СП» будет выгодным для владельцев критической информационной инфраструктуры: органов государственной власти, предприятий ТЭК, промышленной отрасли, оборонного комплекса, здравоохранения, транспортной отрасли и финансового сектора, отмечанию в компании. Заказчики получат инструмент для защиты от внутренних и внешних угроз ИТ-инфраструктуры, персональных данных (в том числе безопасную среду для тестирования), баз данных.

«Программный стек, включающий продукты «Гарда Технологии» и ОС «Альт 8СП», позволяет заказчикам решить сразу две задачи: перевести контур ИБ на санкционно-устойчивое российское ПО и обеспечить надежную защиту корпоративной цифровой среды, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Расширяя экосистему российского прикладного ПО, мы в первую очередь ориентируемся на лидеров российского рынка ИТ. «Гарда Технологии» – именно такой надежный технологический партнер с прогрессивными решениями, которые прошли успешную апробацию в компаниях разных отраслей. Наше совместное решение послужит основой для построения доверенной ИТ-инфраструктуры государственных и коммерческих организаций».

«Одним из весомых конкурентных преимуществ на рынке ИБ является совместимость продуктов с отечественными операционными системами. Его важность растет в контексте обеспечения импортонезависимости страны в части информационных технологий, – сказал директор по разработке продуктов «Гарда Технологии» Дмитрий Ларин. – Доказав совместимость продуктов «Гарда Технологии» с операционной системой «Альт 8 СП», мы предлагаем заказчикам гибкие комплексные инструменты для создания и обеспечения бесперебойного функционирования защищенной информационной среды».

«Гарда Маскирование» – это система для автоматизированного переноса и маскирования данных из исходных СУБД, содержащих конфиденциальную информацию, в конечные СУБД, доступные разработчикам и подрядчикам. Система выявляет и маскирует чувствительные данные, реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, заменяет чувствительную информацию.

Агент «Гарда БД» — модуль системы защиты баз данных (DAM) для контроля локальных и сетевых запросов, а также контроля изменения конфигурационных файлов, устанавливается на сервер баз данных или/и сервер приложений.

«Гарда Монитор» – система для выявления угроз и расследования сетевых инцидентов, анализа трафика, обнаружения атак на периметре и внутри сети. Относится к классу NTA (network traffic analysis), применяется для обеспечения прозрачности сетевых потоков данных. Осуществляет тотальный контроль и запись трафика сети компании, выявляет сетевые атаки и аномалии, помогает в расследовании инцидентов. Сертифицирован ФСТЭК, зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО.

ОС «Альт 8 СП» – операционная система со встроенными средствами защиты для серверов и рабочих станций, сертифицированная ФСТЭК России. Надежно защищает корпоративную цифровую среду от внешних и внутренних угроз, не подвержена санкционным ограничениям. На основе «Альт 8 СП» можно строить госинформсистемы до 1 класса защищенности, в том числе — для работы с персональными данными. «Альт 8 СП» относится к семейству ОС «Альт», которое развивается на базе отечественной инфраструктуры разработки — репозитория «Сизиф», находящейся под российской юрисдикцией.

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