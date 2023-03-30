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«Магнит» и «Синергия» запустят бесплатный курс по программированию для особых детей

«Магнит», российский ритейлер, и университет «Синергия» запускают программу профессиональной ориентации в области цифровых технологий для детей, оставшихся без родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники программы «Питончик» получат навыки работы с языком программирования Python. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Программа также включает серию очных тренингов и семинаров по социальной адаптации и профориентации, которые организует «Магнит». Учащиеся смогут пообщаться с руководителями розничной сети и пройти стажировку в компании. Курс изучения Python, который пройдет в онлайн-формате, объединит теорию и практические занятия, а также сессии вопросов и ответов с кураторами. Участники проекта смогут познакомиться с профессией Python-разработчик, научатся устанавливать и настраивать программы, изучат их механизмы и основные функции, освоят создание HTML-страниц и приложений с использованием фреймворка Django, создадут собственную игру и анимированные 3D-объекты. По окончании программы для ее участников будет проведен хакатон-выпускной с привлечением специалистов из компаний-экспертов в области ИТ.

Обучение по программе «Питончик» пройдут воспитанники детских домов, дети, находящиеся в приемных семьях, и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. По итогам обучения они получат базовые навыки программирования на Python, а также навыки планирования и постановки целей, работы в команде, взаимодействия с цифровой средой, исследовательской и проектной работы.

Новый образовательный проект позволит объединить экспертизу университета «Синергия» в области цифровых профессий и экспертизу «Магнита» в области инклюзии: ритейлер развивает программу «Магнит Life» по профессиональной ориентации воспитанников детских домов и детей с особенностями развития, а также проект «Добрый заяц», в рамках которого обучает сотрудников магазинов работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Фабер, директор Корпоративной академии розничной сети «Магнит»: «Магнит обладает большим опытом работы с детьми, которые особенно нуждаются в помощи взрослых, - с воспитанниками детских домов и детьми с особенностями по здоровью. Мы помогаем им адаптироваться ко взрослой жизни и стать востребованными специалистами в самых разных областях. Наш новый проект даст таким детям возможность раскрыть свой интеллектуальный потенциал и начать карьеру в сфере информационных технологий».

Анастасия Полякова, вице-президент по развитию корпорации «Синергия»: «Воспитанники детских домов и дети с ОВЗ часто сталкиваются со сложностями с адаптацией в обществе. Из-за нехватки социальных и бытовых навыков им бывает сложно самореализоваться в личной жизни и профессии. Как правило, такие дети редко выбирают карьеру в области информационных технологий. Наша программа поможет ребятам поверить в себя и сделать первые шаги по освоению престижной и высокооплачиваемой профессии в ИТ-отрасли».

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ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3963 населенных пунктах России и в Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.

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