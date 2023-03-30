IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант»

Специалисты компании IBS помогут АО «Кордиант» оптимизировать бизнес-процессы и перейти на новую автоматизированную систему управления производством MES на базе платформы «1С». Проект инициирован для увеличения объемов выпускаемой продукции и повышения качества управления производственными процессами. Об этом CNews сообщили представители IBS.

АО «Кордиант» производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин под брендом Cordiant. Совокупный объем производства холдинга составляет около 8 млн шин в год.

В сложившейся рыночной ситуации для еще более эффективной работы компания «Кордиант» намерена увеличить объемы выпускаемой продукции и загрузку оборудования, улучшить планирование производства. Для реализации этих задач руководство холдинга приняло решение модернизировать существующие подходы и системы в производстве и перейти на новую автоматизированную систему, оптимизировав бизнес-процессы и внедрив более точную методологию планирования.

Исполнителем проекта по обследованию производства была выбрана компания IBS. Работы начались в январе 2023 г., завершить их планируется в мае 2023 г.

Среди первых задач проекта — обследование бизнес-процессов на предприятиях АО «Кордиант» и создание перечня подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить перед внедрением системы MES на базе платформы «1С». На данный момент проектная команда IBS завершила обследование производственных площадок компании в Ярославле и Омске.

В рамках проекта специалистам IBS предстоит максимально унифицировать производственные процессы между площадками в части планирования производства, диспетчеризации и контроля качества и выявить их «узкие места», устранение которых возможно средствами автоматизации. Специалисты IBS разработают концепцию будущих алгоритмов планирования на двух уровнях и представят рекомендации по автоматизации процесса подготовки производства и выпуску готовой продукции.

Дмитрий Макеев, ИТ-директор АО «Кордиант»: «Блок производства — наиболее приоритетный для компании «Кордиант», поэтому мы самым тщательным образом подходили к выбору решения и команды, которая поможет заместить текущие бизнес-процессы и привести производство к еще более качественной отдаче. Компания IBS на этапе знакомства представила уникальную экспертную команду, которая имеет большой опыт внедрения MES-систем в различных отраслях. Сейчас мы находимся на этапе обследования и проектирования, готовимся создать максимально современную систему с учетом наших текущих и потенциальных потребностей».

«Особенностью проекта является географическая разрозненность предприятий холдинга. Производственные площадки компании «Кордиант» расположены в Ярославле и Омске, а управляющий состав находится в Москве. Каждое предприятие использует свой набор информационных систем, производственные процессы между площадками пока не унифицированы. Перед IBS стоит непростая задача предложить решение, которое позволит привести информационные системы и производственные процессы компании «Кордиант» к единообразию. Также мы планируем заменить текущие программные продукты, исключив при этом работу с бумажными носителями, чтобы дальнейшее сопровождение и развитие системы было менее трудозатратным», — сказал Алексей Павлов, руководитель проекта компании «Кордиант».

«Цифровизация позволяет повысить эффективность производственных процессов, делая их более гибкими и адаптированными к современным условиям. Компания «Кордиант», внедрив передовые подходы и технологии, сможет увеличить отдачу от бизнеса и выйти на новый уровень. IBS готова делиться многолетним опытом и экспертизой в области автоматизации производства с нашими партнерами», — отметил Юрий Пересторонин, управляющий партнер сегмента «ТНП и торговля» в IBS.