«Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore

Компания «Прагма», резидент фонда «Сколково», представила большое обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore. Новые функции модуля планирования работ и управления ресурсами позволяют анализировать стадии проекта, сравнивать ход работ с планом и выявлять отставания, а также координировать и синхронизировать работу команд в общем цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «Прагма».

Для успешной реализации строительного проекта важно знать, в какие сроки он завершится, насколько стройка обеспечена материалами и ресурсами, в порядке ли рабочая документация. Разрозненные данные и беспорядочное хранение документов часто становятся причиной срыва дедлайнов и повышения стоимости. Цифровые инструменты позволяют участникам строительства снизить стоимость проектов в среднем на 8%, а в некоторых случаях — на 20%.

Новый функционал модуля «Управление работами» позволит строителям анализировать и прогнозировать обеспеченность материалами, рабочей документацией и другими ресурсами по каждому виду работ, делать автоматический прогноз по срокам завершения проекта с учетом производительности труда, а также оценивать, как изменение производительности скажется на сроках.

«Новый функционал открывает участникам строительного проекта все преимущества цифрового управления стройкой», - сказал Кирилл Поляков, управляющий партнер «Прагма» и сооснователь платформы Pragmacore.

В рамках обновления в модуль добавили несколько важных функций. Появилась интеграция между функциональными процессами «Проектирование» и «Комплектация», что дает возможность оценить обеспеченность работ. Создан центр уведомлений, который позволяет понять, по каким работам есть отставания на текущий момент, и увеличить по ним выработку или срок.

Добавлен режим диаграммы «Ганта» для визуализации графика выполнения проекта, который показывает расписание задач на протяжении всего времени. Диаграмма «Ганта» позволяет сравнить текущий ход работ с планом с помощью специального режима.

Добавлена функция, позволяющая связывать несколько работ между собой. Это позволяет планировать работу по группам, а также вести ее одновременно нескольким рабочим.

Появилась возможность управлять сценариями и формировать «Базовый» или «Оперативные планы».

Pragmacore охватывает основные функциональные направления при реализации строительного проекта: Дашборд – Статус проекта. Единая онлайн-система для аналитики, управления и мониторинга строительства; Проектирование - Управление проектированием. Контроль статуса разработки проектной и рабочей документации, согласование, обработка замечаний; Комплектация - Управление комплектацией, учет, отчетность аналитика потребности в МТР; Управление работами – Планирование и управление графиком производства работ, МСГ, привязка ресурсов, выдача СНЗ и сбор цифрового факта; Бюджет – Бюджет проекта. Управление экономикой и финансами строительства; Поиск и учет персонала – Поиск персонала рабочих специальностей, контроль этапов мобилизации и демобилизации, табелирование.

Модули платформы Pragmacore могут работать как по-отдельности, так и в составе платформы, объединяясь в единую цифровую систему.