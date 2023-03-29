МТС обеспечила видеонаблюдением будущую умную спортплощадку в Большом Камне

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о реализации очередного этапа проекта комплексного интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах Приморского края. В Большом Камне компания обеспечила видеонаблюдением строящуюся умную спортивную площадку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первая умная спортплощадка расположена в центре Большого Камня, на улице Приморского Комсомола, рядом с Народным парком. Территория предназначена для занятий различными видами спорта, в том числе футболом, баскетболом, волейболом, а также для тренировок на силовых тренажерах.

Для обеспечения максимальной безопасности и комфорта МТС развернула комплекс из 12 уличных камер высокого разрешения и обеспечила всю необходимую сетевую инфраструктуру. Данные с камер транслируются на единый узел наблюдения в административном корпусе спортплощадки. В случае чрезвычайного происшествия дежурные операторы смогут быстро идентифицировать правонарушителей, предотвратить порчу имущества и обеспечить безопасность горожан. Кроме того, видеопоток с камер передается в архив, чтобы при необходимости информация была доступна и в записи.

Умное видеонаблюдение МТС стало первым этапом цифровизации спортивной площадки. После завершения всех монтажных работ по установке спортивных объектов территория будет оборудована другими цифровыми сервисами. Так, у посетителей появится возможность в режиме онлайн оценить загруженность объекта в определенный момент времени, выбрать время для занятий, а также подобрать индивидуальную программу для самостоятельной активности.

«Интеллектуальное видеонаблюдение - один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Уже более 30 общественных пространств во Владивостоке, Уссурийске и Большом Камне обеспечены умными камерами. Применение видеонаблюдения не только в местах массового отдыха, но и занятий спортом подтверждает актуальность цифровизации всех сфер общественной жизни. В Большом Камне в последние годы активно развивается жилищное строительство и городская среда, а цифровые технологии помогают делать общественные пространства и жилые микрорайоны еще более комфортными для горожан», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.